Gf Vip, la foto di Delle Piane e Fiore Argento "a distanza di bacio"

Il tradimento c'è stato o non c'è stato? La vicenda che coinvolge Pietro Delle Piane (o Le Piane, stando alle rivelazioni di Biagio D'Anelli) , Antonella Elia e Fiore Argento ha contorni ancora incerti ma con il passare del tempo emergono nuovi dettagli. Da quando l'attore e compagno della concorrente del Grande Fratello Vip è entrato nella Casa per smentire le insinuazioni sul suo conto, infatti, c'è stata una evoluzione dei fatti e anche la figlia di Dario Argento è voluta intervenire per smarcarsi dal racconto di Delle Piane e dare la sua versione dei fatti.

Domenica sera a Live – Non è la d'Urso, Fiore Argento ha spiegato che l'incontro è stato frutto di una precisa richiesta dell'uomo e che non ci sarebbero interessi lavorativi dietro. Inoltre, ha affermato che Pietro Delle Piane le ha effettivamente preso la mano in quell'occasione e che per tutto il tempo che sono stati insieme, l'attore non le ha parlato che di Antonella Elia. La donna, quindi, ha smentito su tutta la linea il racconto fatto dall'uomo alla sua compagna quando è entrato nella Casa e ha messo il focus su alcuni aspetti che potrebbero dare nuovi spunti per la discussione.

A riprova che l'argomento non sia ancora chiuso c'è il fatto che questa mattina a Mattino5, Riccardo Signoretti ha svelato di essere in possesso di un'altra fotografia ancora più esplicita relativa a quell'incontro. Il direttore del settimanale Nuovo ha confermato a Federica Panicucci che gli scatti sono relativi al 27 gennaio scorso, quando Antonella Elia era già all'interno della Casa. " Esistono altre fotografie, altri scatti dello stesso servizio, dove Pietro è di spalle e Fiore è difronte a lui. Forse complice il teleobiettivo che schiaccia e avvicina, sono a distanza di bacio. Non si vede il bacio ma potrebbe essere ", ha rivelato Signoretti prima di mandare la fotografia agli autori del programma, che l'hanno rapidamente messa in onda.