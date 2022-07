Tra popstar e Hollywood parte l'Ischia Global

L'isola verde riempita da attori, registi, produttori, premi Oscar, musicisti, cantanti. Per festeggiare i suoi vent'anni, l'Ischia Global Film & Music Festival ha preparato una manifestazione in grande riunendo negli splendidi lidi quasi 120 ospiti, in gran parte hollywoodiani. Si è cominciato ieri sera con il gala d'inaugurazione dove, tra gli altri, è stato premiato il regista inglese Joe Wright, autore di Cyrano: ha ricevuto l'«Ischia Luchino Visconti Legend Award» dedicato al maestro che scelse l'isola come sua residenza. A chiudere una settimana densa di eventi, organizzata come sempre da Pascal Vicedomini, sarà l'attore anglo-americano Andrew Garfield (protagonista della saga di The Amazing Spider-Man) che sarà premiato sabato.

Durante la settimana tanti appuntamenti con le star: dal regista Bille August ad Andrea e Matteo Bocelli, dal maestro polacco Jerzy Skolimowski (reduce dal Gran Premio della Giuria a Cannes col film Eo) al collega statunitense Paul Feig (Ghostbusters) a Jonas Carpignano (A Chiara) a Bobby Moresco (Oscar per la sceneggiatura di Crash). E poi, tra gli attori, Franco Nero, Haley Bennett, Nat Wolff, Francesco Di Leva, Michael Richardson, Aaron Diaz, Ronn Moss, Lola Ponce, Paolo Ruffini, Davide Calgaro, Enrico Vanzina. In programmazione anche oltre 200 proiezioni sia nelle sale cinematografiche locali sia sulle piattaforme Mymovies.it e Eventive.org. Tra le anteprime The Gray Man di Anthony e Joe Russo con Ana De Armas, Chris Evans e Ryan Gosling (foto) in uscita su Netflix il 22 luglio.

Protagonisti delle serate musicali, tra gli altri, Gaetano Curreri, Cristiano De Andrè, Clementino, Paolo Belli, Extraliscio, Andrea Griminelli, Marcello Cirillo, Demo Morselli, Francesco Facchinetti, Maria Nazionale.