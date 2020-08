"Che fa? Porta la vecchia in giro" Ed è bufera sul figlio della Blasi

Pubblicare foto e video sui social network espone al giudizio e alle critiche soprattutto se sei un personaggio famoso. Lo sa bene Ilary Blasi che, dopo la pubblicazione di alcuni video su Instagram, è finita al centro di una singolare polemica. A far chiacchierare il popolo social i filmati che la conduttrice ha condiviso con i suoi follower sulla sua pagina Instagram, dove riprende il figlio Cristian alla guida di una vettura in giro per la capitale.

A tenere banco nelle ultime ore era stata la foto di un passionale bacio tra i coniugi Totti ma oggi l'attenzione si è spostata sul figlio, immortalato alla guida di una macchina per le vie di Roma. Niente di strano se non fosse per il fatto che il figlio di Ilary Blasi e Francesco Totti ha solo 14 anni, come hanno sottolineato molti utenti del web che si sono interrogati sulla legittimità dell'azione. Nei filmati la conduttrice televisiva scherza sul fatto di essere portata in giro per Roma dal figlio. " Porta la vecchia in giro" , ha scritto lei nelle sue storie Instagram, ma il popolo del web non si è lasciato sfuggire l'occasione di puntare il dito contro Ilary Blasi, interrogandosi sull'età di Cristian Totti e sulla possibilità o meno del giovane di poter guidare una vettura a soli 14 anni.