"Tu sei roba mia", il regalo di Totti alla Blasi non piace. Piovono insulti sul capitano

Il 28 aprile è stato il compleanno di Ilary Blasi. Una festa diversa, senza party e invitati a causa del coronavirus. Un compleanno in quarantena condiviso con centinaia di migliaia di italiani che sono nati tra marzo e aprile. Certo, non tutti possono trascorrere il loro compleanno in compagnia di Francesco Totti e, soprattutto, non tutte le donne hanno la fortuna di avere al loro fianco un uomo innamorato che ancora le corteggia come il primo giorno. Il regalo dell'ex capitano della Roma per sua moglie ha raccolto molti applausi tra il popolo del web ma non sono mancate le critiche per quelle parole che, a molti, sono sembrate quasi offensive nei confronti della moglie.

Ancora il Paese è in lockdown, trovare negozi aperti per acquistare un regalo è impresa impossibile, a meno che non si decida di regalare generi alimentari che, di questi tempi, sono comunque graditi. Tuttavia, Totti ha voluto stupire la sua dolce metà e ha scelto di regalare fiori, un omaggio intramontabile e sempre gradito. L'eterno capitano della Roma poteva facilmente cadere nella banalità di un mazzo di rose ma ha cercato la strada migliore per stupire Ilary Blasi e l'ha trovata cono stratagemma scenografico (e molto costoso). Nonostante in tanti abbiano criticato il campione, visto che i fiorai sono chiusi, a Francesco Totti è bastato usare il suo smartphone per far recapitare a casa il regalo di sua moglie.