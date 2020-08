"Eri impagliato", "Come i piranha" Scintille tra Francesco Totti e Ilary

Non c'è che dire: l'ultima foto condivisa da Ilary Blasi su Instagram mentre bacia Francesco Totti sta catalizzando l'attenzione. A far scoppiare il "caso" non è stata tanto l'immagine pubblicata sul web, quanto il commento sarcastico scritto sotto il post dall'ex capitano della Roma all'indirizzo della moglie. Parole che hanno scatenato un botta e risposta mediatico a colpi di sfottò tra i coniugi Totti. Lui ha dato del " piranha " alla compagna, lei in radio ha replicato al marito definendolo " impagliato ", stuzzicando la curiosità dei loro fan.

A scatenare la bagarre è stata la foto di un bacio appassionato tra le onde del mare pubblicata sul profilo Instagram da Ilary Blasi nelle scorse ore. Un'immagine come tante se non fosse stato per l'ironico commento scritto da Francesco Totti subito sotto al post: " Mi sembravi un piranha ". Le parole scritte dall'ex capitano della Roma hanno raccolto oltre 5mila like, dando il via ad una serie di sfottò con la moglie. A servire l'occasione a Ilary Blasi di replicare al sarcasmo del marito è stato Rudy Zerbi, che ha telefonato in diretta alla conduttrice romana durante il suo programma radiofonico su Deejay.