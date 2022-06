"Porto la cannabis a tavola". L'ultima trovata di Joe Bastianich

Tutto fumo e niente arrosto: a volte il piatto piange, ma con la cannabis in tavola c'è chi assicura che non sarà così. Anzi, l'utilizzo culinario della suddetta pianta aprirà la strada a nuovi e soprendenti sapori. Altro che lasagne, tortellini e bucatini all'amatriciana. Ne è convinto l'imprenditore ed ex giudice di Masterchef, Joe Bastianich, il quale ha deciso di investire proprio sulla cannabis per renderla protagonista tra i fornelli. " È un altro degli utilizzi di questa straordinaria pianta ", ha spiegato l'ex volto del talent per provetti cuochi.

" La cannabis ha ottime qualità organolettiche che la rendono un vero e proprio healty food ", ha raccontato a Repubblica il ristoratore statunintense, che con alcuni soci ha avviato una nuova realtà imprenditoriale destinata proprio a presidiare il settore. " Stiamo formulando una serie di prodotti sia food che beverage con particolare attenzione verso gli aromi naturali della pianta che possono conferire tutta una serie di sapori e proprietà nutritive ai piatti ", ha aggiunto. I dettagli del progetto non sono ancora stati resi noti, ma Bastianich promette rapide novità. Intanto c'è chi si chiede se davvero la cannabis sarà uno dei cibi del futuro, assieme agli ecosostenibili vermi gialli, alle "prelibate" locuste e alle cavallette approvate dall'Ue.

Lo stesso Bastianich, decantando i molteplici utilizzi della pianta, ne ha sottolineato la valenza ecologica. " Credo sia un prodotto naturale tra i più versatili e sostenibili possibili, che quindi rappresenta il futuro, sia per il benessere delle persone e dell'ambiente, sia a livello economico, per l'impulso che offre all'economia, all'occupazione ", ha dichiarato l'imprenditore a Repubblica, annunciando di aver appena lanciato anche una linea di prodotti per il corpo a base di Cbd, il principio attivo legale della cannabis. " I cristalli di Cbd hanno virtù antiossidanti, che permettono alla pelle di mantenersi idratata, luminosa e in salute ", ha assicurato Joe.