Il post choc di Achille Lauro: crocifisso con gli stivali in latex. E Milano lo censura

Achille Lauro censurato? Questo è quello che afferma il cantante in post condiviso sui suoi profili social, mostrando l'immagine del manifesto che da oggi sarebbe dovuto essere affisso nella centralissima Corso Como e che, invece, non ha ottenuto i permessi necessari. L'artista è nel pieno del lancio del suo ultimo lavoro, l'album 1990, pubblico da domani, ma già da diverse settimane ha iniziato l'attività promozionale sui social, provocatoria e irriverente, della quale il cartellone milanese avrebbe dovuto rappresentare l'apice.

I motivi per i quali il manifesto è stato bloccato dalla " pesante mano della censura delle pubbliche affissioni ", come l'ha definita lo stesso Achille Lauro nel suo post d'accusa, è semplice da capire. Il cantante, raffigurato come una bambola di plastica tatuatissima con mini shorts e stivali in latex, neri, lucidi e alti fin sopra il ginocchio, è issato su una croce di caramelle rosa. Un'immagine provocatoria che può andare bene sui social e non certo su una via centrale di Milano, almeno questo dev'essere ciò che ha pensato chi ha vietato al cantante di procedere con l'affissione. Al grido di " Me ne frego ", Achille Lauro ha sventolato sui suoi social l'onta subita, ricevendo tantissimi messaggi di ammiratori, carichi di affetto e di pietas verso quella che considerano un'ingiustizia subita dal loro idolo. L'Italia non sarebbe pronta al genio visionario di Achille Lauro, o almeno questo è quello che si legge in molti dei commenti lasciati in segno di solidarietà per l'impresa non andata a buon fine.

Achille Lauro è provocatorio, certo, ma non certo innovativo o visionario, almeno non in questo caso. L'idea della crocifissione non è nuova e prima di lui era stata Madonna, già nel 2006, a issarsi su una croce con tanto di corona di spine. Tutto lo show della pop star mondiale era incentrato sui simboli religiosi e lo stesso nome, Confessions Tour, ne era la dimostrazione. Una tappa dello show fu anche a Roma, allo Stadio Olimpico. Fu inevitabile la levata di scudi da parte della Chiesa di Roma, secondo la quale " compiere un gesto simile nella culla del cristianesimo rasenta il blasfemo ". Ma a scagliarsi contro Madonna furono anche la comunità ebraica e musulmana, per le quali la croce non rappresenta in simbolo religioso. Tuttavia riconobbero in questa il più alto simbolo della cristianità, da proteggere e difendere.

Probabilmente l'affissione del manifesto di Achille Lauro in Corso Como a Milano avrebbe creato polemiche e aumentato a dismisura la pubblicità attorno al cantante, che avrebbe goduto di promozione attraverso le reazioni indignate degli esponenti religiosi. Si è dovuto accontentare dei social e del piccolo caso nato puntando il dito contro la censura.