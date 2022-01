"Poverella è morta...". La gaffe della Venier con De Sica

A Domenica In va in onda la gaffe e di quelle clamorose. Durante l'intervista a Christian De Sica, Mara Venier ha chiesto all'attore se fosse rimasto in contatto con una sua vecchia fiamma. Lui ha glissato: " No, non ci sentiamo più". Ma la conduttrice ha voluto approfondire: "Beh si può anche rimanere amici, perché non la senti più?". De Sica ha provato a tergiversare poi, messo alle strette, ha dovuto confessare: "Perché lei poverella è morta, non mi ci posso sentirei ". La Venier si è scusata, ma l'attore è scoppiato a ridere. Peccato che non fosse una gag.

Pago lo aveva promesso: " Le parole pronunciate da alcuni concorrenti nei confronti della mia ex moglie saranno messe al vaglio dei nostri legali ". E così è stato. Katia Ricciarelli è stata diffidata dal cantante dopo le numerose offese e gli attacchi, che la soprano ha rivolto alla showgirl negli ultimi mesi. Non si sa come, la Ricciarelli ha saputo della diffida e invece di usare a suo favore l'informazione, c'è ricascata un'altra volta, dando a Miriana della poco di buono. Subito dopo l'ultima diretta, parlando con Soleil, la Ricciarelli ha dato nuovamente aria alla bocca: " Ora non c'è Biagio e si butterà su Barù. Gli uomini sono solo numeri per le i". Qualcuno la fermi.