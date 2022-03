Preservativi, litigi e forfait: l'Isola dei famosi fa già discutere

Il Grande fratello vip cede il testimone all'Isola dei famosi. La casa di Cinecittà chiude le sue porte e le telecamere si spostano in Honduras, dove i vip cercheranno di sopravvivere a intemperie e fame. Lunedì 21 marzo Ilary Blasi torna in prima serata su Canale 5 con il nuovo cast di isolani. Al suo fianco ci saranno Vladimir Luxuria e Nicola Savino nelle vesti di opinionisti e Alvin nel ruolo di inviato, che aveva già ricoperto in tre passate edizioni. Il conto alla rovescia è cominciato e il reality fa già parlare di sé tra litigi, positivi al Covid e indiscrezioni piccanti.

I nomi dei concorrenti non sono ancora stati svelati ufficialmente, ma il cast dovrebbe essere diviso in due gruppi: il primo composto da coppie di concorrenti e il secondo da singoli. Tra i nomi pronti a partire per l'Honduras ci sarebbero Lory Del Santo e Marco Cucolo, Guendalina ed Edoardo Tavassi, Gustavo e Jeremias Rodriguez, Clemente Russo e Laura Maddaloni e Carmen Di Pietro e Alessandro Iannoni. Quasi certa la partecipazione di Marco Melandri, Antonio Zequila, Nicolas Vaporidis, Roger Balduino e il rapper Blind. Proprio tra questi ultimi si sarebbe consumata la prima rissa.

Come riporta il sito AnticipazioniTv.it, a scatenare la lite sarebbe stato il protocollo Covid messo in atto dalla produzione. I naufraghi sbarcheranno sull'isola in due momenti diversi a distanza di una settimana. Per questo motivo la metà dei concorrenti si trova già in isolamento, mentre l'altra parte comincerà la quarantena tra pochi giorni. Questo avrebbe fatto innervosire uno dei concorrenti singoli, che avrebbe dato in escandescenza scontrandosi con un altro vip.

A complicare la partenza del reality ci si è messo anche il Covid. Stando all'indiscrezione lanciata dall'opinionista Deianira Marzano, uno dei concorrenti avrebbe rinviato la partenza perché positivo al virus. Il nome sarebbe quello di Silvano Michetti, componente dei Cugini di Campagna, che gareggeranno nella categoria 'coppie' come concorrente unico. Le voci, al momento, non sono state confermate né dall'artista né dalla produzione, ma non c'è stata neppure una smentita.

L'indiscrezione più chiacchierata riguarda invece il kit di sopravvivenza dei naufraghi. Quest'anno oltre a felpe, costumi e beni di prima necessità nelle valige dei vip, che sbarcheranno sulle spiagge bianche dell'Honduras, ci dovrebbero essere anche i preservativi. A svelarlo è stata ancora una volta la Marzano, che ha anticipato la nuova piccante dotazione fornita agli isolani perchè oltre a fame, mosquitos e stanchezza potrebbe scattare anche il desiderio.