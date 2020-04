Il primo compleanno di Archie: due feste e una foresta come regalo

Per Baby Archie si sta avvicinando un traguardo importante: la sua prima candelina. Il primogenito del principe Harry e Meghan Markle il 6 maggio compirà un anno, e mamma e papà si preparano a festeggiarlo al meglio, immaginando per lui ben due feste di compleanno, una a maggio a Los Angeles, o Malibu se l’acquisto della nuova casa andrà in porto, e una in Inghilterra con la Royal Family.

" Festeggeranno nella residenza estiva della regina, a Balmoral. Hanno parlato della possibilità di fare un pic nic" , ha spiegato una fonte molto vicina ai duchi di Sussex al giornale Us Weekly. La notizia sembrerebbe entusiasmare molto la regina Elisabetta II, che non vede il nipotino da diversi mesi.

Meghan Markle, quindi, sembrerebbe non avere nulla contro la Regina, sebbene le abbia impedito di trasformare il titolo "Sussex Royal" in un marchio. La coppia ha dovuto così ripiegare sul nome "Archewell", in onore del primogenito. I tabloid avevano alluso al fatto che Meghan si fosse "vendicata", non portando il figlio nel Regno Unito per il Commonwealth Day. Un’ipotesi assurda, specialmente alla luce delle nuove dichiarazioni sulle ipotetiche vacanze in famiglia, coronavirus permettendo. È impossibile, allo stato attuale, prevedere il decorso del Covid-19 e sapere se sarà possibile o meno viaggiare in sicurezza nei prossimi mesi. Il virus, oltretutto, circolava già in Europa nel mese di marzo, e Meghan Markle, da buona madre, avrà preferito non esporre suo figlio, di soli 11 mesi, a un rischio così alto, per pochi giorni di permanenza nel Regno Unito.

I regali

In ogni caso Sua Maestà attende con ansia questa reunion e per Archie ha pensato a un regalo speciale: un cavallo a dondolo, in attesa di un pony vero.

Pare che baby Sussex, esattamente come la bisnonna, ami i cavalli e la natura in genere. Non poteva essere diversamente con due genitori così: il principe Harry e Meghan si sono sempre dedicati alla cura dell’ambiente, e continueranno a farlo anche quando Archewell partirà con le sue attività. " Strilla di eccitazione quando vede i cavalli – ha raccontato la fonte al Us Weekly -. Archie ama stare fuori e puoi già dire che ha ereditato la passione del principe Carlo per la natura. È così felice nel vedere tutti gli alberi. Ora che sta iniziando a camminare, è interessato a tutto. Finirà spesso coperto di fango" .

In risposta alla sua passione per gli alberi, un gruppo di fan ha pensato a un regalo davvero speciale: un’intera foresta in suo onore. Come fa sapere un articolo su Amica, i seguaci della ex coppia reale hanno iniziato a piantare alberi in giro per il mondo a partire da novembre 2019. Il 6 maggio, in occasione del primo compleanno di Archie, avrebbero voluto raggiungere l’obiettivo di 10mila alberi. Ma la realtà ha superato le aspettative e il primo aprile di quest’anno erano stati piantati già 101.079 arbusti. Archie avrà perso il titolo, come i suoi genitori, ma non certo i privilegi che spettano a un vero Royal Baby.