Non vuole più fuggire: l'ultima mossa del principe Andrea

La “fuga” del principe Andrea sarebbe arrivata alla fine. Forse consigliato dagli avvocati e dalla regina Elisabetta, il duca di York starebbe pensando alla possibilità di affrontare la sua accusatrice, Virginia Roberts. Intanto, però, il figlio prediletto di Sua Maestà rimane a Balmoral, al riparo dall’assalto dei media e dalla resa dei conti in tribunale.

Il principe Andrea pronto a difendersi?

La notifica della denuncia presentata da Virginia Roberts al tribunale di Manhattan, all’inizio dello scorso agosto, è stata consegnata correttamente al principe Andrea. Lo scorso lunedì, alle 9:22, l'avvocato del duca a Los Angeles, Andrew Brettler, ha ricevuto i documenti sia via email che tramite FedEx. Non vi è più alcun presunto errore a cui appigliarsi. Ormai il principe avrebbe ammesso di aver ricevuto la denuncia lasciando cadere, di fatto, l’unico cavillo a cui i suoi legali si sono aggrappati per giorni pur di bloccare il processo che lo vede coinvolto per molestie sessuali. Il duca, stando alle ricostruzioni dei tabloid, sarebbe letteralmente fuggito dalla sua residenza, il Royal Lodge di Windsor, ordinando ai suoi collaboratori di non accettare la consegna di alcun documento che riguardasse il caso Virginia Roberts.

Poi si sarebbe rifugiato a Balmoral, dove la regina Elisabetta sta trascorrendo le vacanze. L’ufficiale giudiziario ci avrebbe messo ben tre settimane prima di recapitare la notifica della denuncia al Royal Lodge. Il 26 agosto scorso lo staff del principe Andrea lo avrebbe addirittura respinto ai cancelli della dimora. Solo il giorno successivo, alle 9:30, l’ufficiale sarebbe finalmente riuscito a portare a termine il suo compito, ma non a incontrare il diretto interessato, ormai a Balmoral. Per forza di cose, dunque, i documenti non sono stati ricevuti direttamente dal principe. Un cavillo a cui gli avvocati si sono aggrappati, contestando la correttezza della consegna e la validità dell’intero procedimento a carico del duca di York.

Dopo un vertice a Balmoral la situazione si sarebbe completamente ribaltata. Forse gli avvocati e la regina Elisabetta sono riusciti a far capire al principe Andrea che nascondersi dietro ai cavilli legali non avrebbe giovato alla sua immagine e, soprattutto, a quella della Corona. Dunque la prima ammissione sulla notifica dei documenti scrive la parola fine sulla fuga del principe e lo fa uscire allo scoperto, mettendolo di fronte alle sue responsabilità. Ora il figlio della Regina ha 21 giorni per preparare una linea difensiva concreta.

Ricostruzioni e presunte incongruenze

A proposito del processo e delle accuse della Roberts, una fonte ha dichiarato al Daily Beast: “Questa è la causa civile della signora Giuffre, lei l’ha portata avanti e ha chiesto la verifica legale della sua versione dei fatti. Ciò rappresenta un’opportunità, piuttosto che una minaccia, perché finalmente consente al Duca e al suo team di verificare adeguatamente le incongruenze nella ricostruzione [della Giuffre]". In effetti sembra che il duca di York voglia controbattere un punto in particolare della versione di Virginia Roberts.

Quest’ultima avrebbe ricordato che il principe stava bevendo quando lo incontrò nel nightclub londinese “Tramp” e avrebbe aggiunto: “Non esitò a prendere per entrambi dei cocktail alcolici…ne bevemmo pochi sorsi”. Il duca, però, ha sempre specificato che non beve alcol. Già nella disastrosa intervista concessa alla BBC nel novembre 2019 ammise: “Non so dove sia il bar. Non bevo. Non penso di aver mai comprato un drink al Tramp, qualora sia stato lì”. È possibile che sul dettaglio dei cocktail si giochi gran parte della difesa del principe Andrea. Nel frattempo lui e Sarah Ferguson rimangono a Balmoral e non hanno neppure potuto conoscere la loro nipotina, figlia della principessa Beatrice, nata lo scorso sabato al Chelsea and Westminster Hospital di Londra.