Il Principe Carlo guarda video divertenti in quarantena ed elogia i creatori

Come sta trascorrendo la quarantena il Principe Carlo?

Dopo essere stato contagiato ed essere guarito dal coronavirus, il Principe del Galles ha rilasciato un’intervista a Country Life Magazine. Come riporta il DailyMail, il futuro Re ha parlato di diversi argomenti, tra i quali i tantissimi video virali su Internet che si è ritrovato a vedere durante il suo isolamento.

Carlo ha elogiato moltissimo i creatori di questi video divertenti, spiegando quanto, a suo avviso, siano d’aiuto per rafforzare il morale del Paese durante l’epidemia di coronavirus. Nella sua tenuta di Balmoral, il duca di Cornovaglia ne ha visti tantissimi.

“ Oltre le mura degli ospedali - ha spiegato - delle case di cura, degli ambulatori medici e delle farmacie, abbiamo assistito anche alla crescita di una straordinaria gentilezza e preoccupazione per i bisognosi di tutto il Paese. I più giovani fanno acquisti per gente più anziana, alcuni telefonano regolarmente a coloro che vivono da soli, le messe in chiesa sono registrate e inviate per mail ai parrocchiani e, naturalmente, abbiamo visto il miglior uso della tecnologia - che consente alle persone di continuare a lavorare ma anche mantiene in contatto attraverso feste virtuali, giochi, canzoni - e alcuni dei video più divertenti che abbia visto da molto tempo ”.

Nella sua intervista, Carlo si è focalizzato anche sul ruolo cruciale di quei produttori che, negli orti casalinghi, producono per il proprio sostentamento e che in questo periodo hanno dato una mano per il sostentamento della nazione: secondo il Principe, il Regno Unito deve ricordare che gli agricoltori e tutti quelli che lavorano nella filiera dell’approvvigionamento alimentare sono fondamentali e tutti devono avere verso di loro un “ enorme debito di gratitudine ”.

Carlo ha anche aggiunto che quest’epidemia ha aiutato le persone a capire come non si debba mai dare niente per scontato, in primis il cibo e il modo con cui arriva sulla tavola. Latte, pane, verdure fresche sono diventate di colpo preziosissime: secondo Carlo, dovremmo avere sempre una simile consapevolezza.

