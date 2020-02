Principe George e Charlotte a rischio coronavirus, loro scuola isolata per contagi

Ci mancava anche il virus cinese a mettere nei guai la famiglia reale. I problemi interni non bastavano a rendere difficile la vita della regina Elisabetta II e dei reali. Dopo l’escalation di casi verificatisi in Italia anche nel Regno Unito scatta l’allarme coronavirus dopo l’intensificarsi dei contagi tra la popolazione. Negli ultimi giorni numerose istituzioni pubbliche e scuole sono state chiuse e tra queste anche la scuola che frequentano il principe George e la principessa Charlotte. La Thomas's Battersea School, che si trova nel sud-ovest di Londra, ha chiuso i battenti improvvisamente dopo che quattro bambini sono stati messi in isolamento con il sospetto di aver contratto il virus cinese.

La famiglia reale è dunque in allerta come il resto del mondo. A fornire le prime indiscrezioni sulla vicenda è il tabloid britannico Daily Mail, che riferisce della chiusura immediata della scuola dei figli di William a Kate in seguito alla presenza di quattro alunni presumibilmente affetti da coronavirus. L’istituto scolastico, ente storico privato frequentato dall’alta società inglese, è solo uno degli ultimi ad aver preso la decisione di fermare l’anno scolastico per evitare il diffondersi dei casi. Nel Regno Unito, infatti, sono più di trenta le scuole che hanno chiuso e rimandato personale scolastico e alunni a casa, nonostante il Segretario alla Salute abbia esortato a rimanere aperte e non farsi prendere dal panico.