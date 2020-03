Una fonte: "Harry ha distrutto il sogno di Lady D."

L’ere dei duchi di Sussex sta per finire. Il Principe Harry e Meghan Markle il prossimo 31 marzo smetteranno di essere "altezze reali", proprio come hanno urlato a gran voce sui social in quel post del 9 gennaio. Sulla questione sono state spese molte parole, alcune di queste sono frutto di speculazioni, altre ancora sono verità disarmanti che bisogna ancora metabolizzare. Sta di fatto che la Megxit ha messo a dura prova tutta la royal family e, prima di tutto, a essere in serio pericolo è proprio il rapporto tra il Principe Harry e William. A confermare i rumor che già da diverso tempo sono sulla bocca di tutti, è una fonte anonima di palazzo che, intercettata dal magazine People, racconta il suo punto di vista sulla Megxit e su tutte le problematiche causate da questo gesto.

La colpa è ancora una volta di Meghan, come afferma la gola profonda. "La Markle ha portato il principe nel suo regno. Aveva capito che era disposto a fare per lei qualsiasi cosa", rivela. E sul rapporto con William: "Niente tornerà più come prima. I due rampolli sono sempre più distanti. Meghan ha avuto la capacità di allontanare il giovane Harry dal sogno di Lady D". La principessa triste ha sperato sempre e comunque che i figli potessero continuare a sorridere alla vita e, soprattutto, che potessero costruirsi una famiglia felice. Duchi ci sono riusciti ma è il loro rapporto che ha subito i danni peggiori. "Sono divisi, ormai. Harry vivrà in Canada con Meghan e Archie. E si sposterà anche in California per espandere ancora di più i loro sogni filantropici", continua la fonte.

E se gli ex duchi pare che abbiano tutte le idee chiare su come muoversi e come investire il proprio tempo, gli effetti della Megxit si abbattano sempre di più sui rapporti familiari. "William non è mai stato convinto che Meghan potesse essere la donna giusta per Harry – racconta-. Da qui sono nati gli screzi e il tempo non ha fatto altro che ingigantire la cosa”. La fonte rivela inoltre che i due saranno sempre e comunque fratelli ma “al momento sono sicuramente su percorsi diversi".

Le parole sembrano confermare quanto, di recente, il documentario "Harry & Meghan, an African Journey" aveva raccontato alla tv nazionale. La colpa è di Meghan, questo è pur vero, ma la fonte aggiunge che al di là della scelta opinabile, i due ex duchi forse avranno compiuto questo gesto proprio per sfuggire alle critiche della stampa.