La principessa Eugenia è incinta: in arrivo un altro Royal Baby

La regina Elisabetta si è detta “ deliziata ” dalla notizia che l’amatissima nipote Eugenia, figlia del principe Andrea e Sarah Ferguson (non tanto amati come la nipote) stia aspettando un bambino che nascerà all’inizio del prossimo anno.

Eugenia e il marito Jack Brooksbank hanno dato l’annuncio poche settimane prima del loro secondo anniversario di matrimonio rendendo felice l’intera famiglia. I bookmaker inglesi, non appena appresa la notizia, si sono lanciati subito nelle scommesse, prima tra tutti il nome (i più quotati sono Alice e Victoria in caso di femmina e Alexander e Arthur in caso di maschio) e il luogo in cui la principessa darà alla luce il bambino.

I due si sono sposati con una meravigliosa cerimonia il 12 ottobre del 2018. La principessa indossava un abito ispirato agli anni ’50 di Peter Pilotto e Christopher De Cos, con la parte scoperta della schiena scoperta a mostrare la cicatrice per l’intervento chirurgico che aveva subito per una grave forma di scoliosi da bambina. Un gesto che aveva commosso tutti e mostrato la sensibilità della principessa.

Brevissimo il comunicato dato da Buckingham Palace come si addice in questi tempi bui in cui l’Inghilterra è sull’orlo di un nuovo lookdown: “ Sua Altezza reale, la principessa Eugenie e il Sig. Jack Brooksbank sono molto lieti di annunciare che aspettano un bambino all’inizio del 2021. Il duca di York e Sarah, la duchessa di York, il signore e la signora Brooksbank, la regina e il duca di Edimburgo sono lieti della notizia ”.

Anche la mamma della principessa Sarah Ferguson ha twittato immediatamente parlando della gioia di diventare nonna: “ Nei miei 60 anni non vedo l’ora di essere una nonna. Accogliere un neonato nella famiglia York sarà un momento di profonda gioia ”. Il bambino sarà il nono pronipote della regina e del duca di Edimburgo e arriva subito dopo la nascita di Archie figlio di Harry e di Meghan Markle.

Curioso notare come sebbene la madre sia una principessa, il padre non ha alcun titolo e quindi il bambino nascerà da una discendenza femminile della famiglia reale, il che significa che non avrà titolo reale e sarà semplicemente il signor o la signorina Brooksbank. Tutto questo a meno che la regina non decida di intervenire e dare al marito della principessa una contea attraverso una legge reale che modifichi le regole. Il neonato che nascerà in ogni caso sarà all’undicesimo posto in linea di successione al trono.