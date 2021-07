"Problemi in gravidanza...". Perché la Gerini non si è vaccinata

Moltissimi personaggi famosi si sono vaccinati e hanno condiviso con orgoglio l'immagine sui social. Un modo per sensibilizzare alla vaccinazione i più indecisi e per spingere la campagna. Altri hanno deciso di vaccinarsi ma di non condividere pubblicamente questo momento, considerandolo qualcosa di privato. Poi ci sono quelli che, come Claudia Gerini, non si sono vaccinati e per il momento non hanno intenzione di sottoporsi alla somministrazione. L'attrice ne ha parlato nel corso dell'ultima giornata del Filming Italy Sardegna Festival, che si è svolta in un noto resort nella cornice della località di Santa Margherita di Pula, nella Sardegna meridionale.

Claudia Gerini non è no-vax ma non si è ancora prenotata per ricevere la dose. " No, non sono vaccinata. Non è che io sia contraria, ma sono molto timorosa. È un vaccino d'emergenza e siccome anche in gravidanza ho avuto dei problemi per quanto riguarda le trombosi, devo stare molto attenta ", ha dichiarato l'attrice. Una posizione precauzionale la sua, come quella di tantissimi altri italiani che, pur non essendo contrari al vaccino, in questo momento preferiscono non prenotarsi.

" Mia figlia diciassettenne l'ha fatto, quindi non è che io sia contraria. Ma ho tantissimi timori. Bisogna fare tanti esami prima di farsi inoculare una cosa così, perché non l'ho detto io. La Food and Drug Administration l'ha approvato in emergenza visto che non c'è una cura ", ha proseguito l'attrice. Claudia Gerini, quindi, ha concluso: " Speriamo che piano piano si scoprano delle cure ".