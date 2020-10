Pronta l'opera pop su Casanova

Dopotutto, fuoriclasse si rimane. Finiti i Pooh, Red Canzian ha continuato a fare ciò che un vero musicista non può smettere di fare: pensare, scrivere, comporre musica. E adesso parla di un nuovo progetto nato «in modo carbonaro» ma che ha davvero la possibilità di ricoprire uno spazio vuoto nello spettacolo italiano (quando si potrà). «È un'opera pop - spiega - nella quale ho coinvolto anche il mio amico Miki Porru». Insieme hanno portato in musica il libro di Matteo Strukul Giacomo Casanova - La sonata dei cori infranti (Mondadori) che racconta questo incredibile personaggio in un modo diverso dai soliti luoghi comuni che ormai lo accompagnano da secoli. «Già da una decina di anni volevo scrivere qualcosa su di lui, ma non avevo mai trovato lo spunto giusto. E questo è lo spunto giusto».

Insomma, un Casanova inedito, non tanto conquistatore indefesso ma soprattutto uomo innamorato che si ritrova tra le maglie degli intrighi tra Venezia e l'Impero Asburgico. Una storia potente e sostanzialmente sconosciuta al grande pubblico che ha subito scatenato la vena creativa di Red Canzian. Risultato: «Ho scritto 35 canzoni, due ore di musica, da ballate molto dolci a passaggi epici o impetuosi che punteggeranno la messinscena». Non a caso, in Casanova la musica sarà decisiva perché questo non è un musical che alterna dialoghi e balletti. È proprio un'opera pop «nella quale la narrazione avviene attraverso le canzoni e i personaggi si scoprono attraverso la musica».

E proprio la musica sarà quindi al centro. Quando lo storico bassista dei Pooh gliel'ha fatta ascoltare, Matteo Strukul ha commentato: «Sei proprio una fottutissima rockstar!». Di certo, Casanova è praticamente pronto e a dicembre ci sarà il casting per trovare i protagonisti: «Cerco volti sconosciuti ma capaci di cantare le nostre canzoni, che non sono per nulla semplici. So che, da qualche parte, c'è uno sconosciuto Casanova perfetto per il mio spettacolo, per il quale mio figlio Phil ha scritto meravigliose parti orchestrali»: Debutto previsto: a Venezia nel novembre 2021. A occhio e croce, varrà l'attesa.