"Provo disagio per la vacanza...". E la Hunziker finisce nella bufera

" Grosso guaio a Hunziker town", "Maldive Impossible", "Michelle e l'ipocrisia dell'atollo perduto ". Sono solo alcuni degli ironici cinguettii che da ore stanno invadendo Twitter e vedono protagonista Michelle Hunziker. A scatenare il popolo dei social con l'hashtag #CineHunziker è stata la polemica che ha travolto la conduttrice svizzera volata alle Maldive mentre tra Russia e Ucraina scoppiava la crisi.

Di per sé la vacanza di Michelle Hunziker nell'oceano Indiano non ha destato clamore. Una settimana fa la showgirl ha annunciato di volersi concedere una pausa, insieme alle figlie più piccole e ad alcune amiche, lontano dagli impegni e dal clamore scatenatosi attorno a lei dopo la fine del matrimonio con Tomaso Trussardi. A indispettire il popolo del web sono state in realtà le dichiarazioni rilasciate dalle spiagge paradisiache sulla guerra in Ucraina.

La Hunziker ha detto di sentirsi " impotente " e in difficoltà per la sua vacanza mentre in Europa si sta consumando un dramma, che coinvolge milioni di persone. " Mi sono svegliata con degli incubi - ha scritto lei attraverso il suo profilo Instagram poche ore dopo il suo arrivo sull'atollo - Sentivo piangere bambini, donne e uomini nel sonno. Provo disagio ad essere in vacanza, so che non posso cambiare le cose ma sento un senso d’impotenza ". La showgirl ha espresso la propria vicinanza alle vittime del conflitto e al popolo ucraino continuando, allo stesso tempo, a condividere foto e video dalle acque cristalline e questo l'ha messa al centro delle critiche giunte sia dai follower sia da alcuni volti noti come Zoe Cristofoli, fidanzata del calciatore Theo Hernandez, e Selvaggia Lucarelli.

Entrambe non hanno citato espressamente Michelle Hunziker, ma il riferimento al viaggio alle Maldive è stato più di un indizio. " La vita non si ferma, ma il viaggio alle Maldive di chi ha milioni di follower con scritto buona giornata, un sorriso magari anche NO. Non ve lo ordina mica il dottore di postare ", ha commentato sui social la Cristofoli, mentre Selvaggia Lucarelli ha ironizzato: " Vanno in vacanza alle Maldive e si sentono in dovere di manifestare disagio per lo scollamento tra la loro vita e quella di chi sta sotto le bombe. Tranquilli, fatevi le vostre vacanze che Zelensky se fate snorkeling tra i pesci pagliaccio, non si risente ".