"Potevi risparmiartela". Polemica per la foto di Icardi con i figli di Maxi Lopez

Il Father's Day anglosassone si è trasformato in un vero e proprio boomerang per Mauro Icardi e Wanda Nara. Le foto pubblicate sulla pagina Instagram del calciatore del Psg avrebbero dovuto celebrare la giornata del papà (che cade oggi nel Regno Unito e negli Usa) ma hanno invece innescato una violenta polemica. A scatenare l'ira di numerosi internauti è stata la foto in cui Icardi si è lasciato immortalare con Valentino, Constantino e Benedicto, i tre figli che Wanda ha avuto da Maxi Lopez. Un'immagine che in molti hanno trovato di cattivo gusto e provocatoria.

Per festeggiare la ricorrenza inglese dedicata ai padri, Mauro Icardi ha scelto di condividere con i suoi follower Instagram alcune fotografie insieme alle sue due figlie e ai tre bambini che Wanda Nara ha avuto dal precedente matrimonio. Il calciatore invece di condividere uno scatto unico con i cinque bambini, ha preferito dividere le foto in tre momenti differenti: prima con i tre maschietti di casa (i tre figli di Maxi Lopez), poi con il regalo ricevuto e infine con le sue due figlie Isabella e Francesca. Una scelta strana che ha scatenato la reazione di numerosi follower, che hanno pensato a una provocazione di Icardi nei confronti di Maxi Lopez: " Tutto bene con te Mau ma hai dei figli tuoi, quei bambini hanno il loro padre, è necessaria una provocazione? Perché così tanto astio?", "Però non sono i tuoi figli","Imbecille sono i figli di Maxi", "Questo è voler fare del male gratuitamente, non sono i tuoi figli, hanno il loro padre, se il loro padre non era lì e tu hai svolto il loro ruolo bene, ma il loro padre lo hanno. Poi, che tipo di padre carica una foto con bambini non suoi e non con le sue figlie ?????? Pessimo ".