"Putt...": cosa è successo tra Natalie Portman e Julia Roberts in Closer?

Closer - che andrà in onda questa sera alle 21.10 su Rai Movie - è la pellicola del 2004 firmata da Mike Nichols e tratta dall'omonima piéce teatrale di Patrick Marber che ha dei riferimenti all'opera Così fan tutte di Mozart. Closer ha attirato l'attenzione della critica al punto da ricevere molte nomination ai premi più importanti dell'industria cinematografica, con la vittoria di Natalie Portman e Clive Owen come miglior attrice non protagonista e miglior attore non protagonista ai premi Oscar del 2005.

Closer, la trama

Alice Ayers (Natalie Portman) è una donna americana che si trova in viaggio a Londra dove, poco dopo il suo arrivo, viene coinvolta in un incidente stradale quando viene investita da un taxi. Alice viene subito aiutata da Dan Woolf (Jude Law), un playboy incallito con velleità artistiche. Dopo un anno dall'incontro, Dan ha scritto un libro che parla di Alice e durante la presentazione del romanzo fa la conoscenza della fotografa Anna (Julia Roberts) con la quale inizia a flirtare in modo piuttosto palese. Nel frattempo Alice diventa il soggetto di alcuni scatti di Anna e l'intimità dello shooting dà alla ragazza la possibilità di chiedere alla fotografa di non rovinare la sua storia d'amore.

Nel frattempo Dan conosce il dermatologo Larry (Clive Owen), nei confronti del quale costruisce una trappola per farlo incontrare con Anna a sua insaputa. Il piano di Dan non va come previsto e i due finiscono con l'innamorarsi, piantando il seme di una relazione decisamente seria. Ma dietro le quinte la situazione è molto più complicata: non solo Anna e Dan continuano ad avere una relazione in segreto, ma Larry scopre di provare una forte attrazione per Alice, che forse non è più la stessa donna arrivata a Londra.

Lo strano regalo di Natalie Portman a Julia Roberts

Prima di essere una pellicola di Hollywood, Closer è stata un'opera teatrale che ha avuto un buon successo. Secondo quanto riportato da IMDB, la prima di Closer è stata al Music Box Theatre di New York, il 15 marzo 1999. Il cast prinicpale vedeva Rupert Graves nei panni di Dan, ruolo poi andato a Clive Owen, che nella pellicola di Mike Nichols interpreta invece il dermatologo Larry. La pièce ha avuto 172 repliche e il suo successo è stato tale che molte frasi pronunciate all'interno dell'opera sono state materiale per testi di canzoni o titoli. Ad esempio i Fall Out Boy hanno scritto una canzone intitolata Thanks fr th Mmrs, in cui cantano: "He taste like you, ma sweeter" , che è la frase che Anna dice a Larry su Daniel quando sono nel bel mezzo di un litigio nel loro appartamento.

Closer è stato, inoltre, un film molto importante per la protagonista Natalie Portman, perché è stata la pellicola che le ha permesso di affrancarsi dall'universo e dal fandom di Star Wars. Nello specifico l'attrice voleva che il suo nome non fosse legato solo a una grande epopea fantascientifica che, per quanto famosa, poteva in qualche modo limitare le sue possibilità come attrice. E di certo l'interprete de Il cigno nero era felice anche di poter lavorare con Julia Roberts, anche se il primo regalo che le ha fatto sembrava suggerire il contrario. Secondo quanto riportato dal sito dell'Internet Movie Data Base, infatti, poco prima di iniziare le riprese Natalie Portman avrebbe regalato a Julia Roberts una collana che recava la scritta "putta*a". Non si trattava né di un insulto né di una provocazione, ma di un dono "divertente" che era legato al fatto che tanto Alice quanto Anna vengono descritte, nel film, come due donne che non rinunciano alla volgarità. Julia Roberts non se l'è affatto presa per il dono goliardico della collega tanto che, sempre secondo il sito IMDB, a fine riprese avrebbe regalato a Natalie Portman una collana simile, che però aveva la scritta "Putta*ella".