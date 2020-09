La gioia di Ludovica Valli: "Così ho scoperto di essere incinta"

Ludovica Valli diventerà mamma per la prima volta. L’influencer ed ex tronista di Uomini e Donne, sorella di Beatrice ed Eleonora, ha infatti annunciato su Instagram di essere in attesa del primo figlio dal compagno Gianmaria Di Gregorio.

La gravidanza, frutto del grande amore che li unisce, è stato il traguardo di un percorso tutt’altro che facile. Infatti, nonostante la giovanissima età, Ludovica ha attraversato un periodo difficile perché si è dovuta sottoporre a una serie di analisi e cure che l’hanno debilitata fisicamente. Nonostante ciò, le sue fatiche sembrano oggi essere state premiate con l’arrivo di un figlio. Non è però ancora dato sapere il sesso! Una cosa è certa: da brava nativa social quale è, anche il bebè comparirà molto spesso sui suoi canali social, per la gioia dei suoi fan!

E il matrimonio? Pare che in questo momento per Ludovica e Gianmaria non sia una priorità. Insomma, sembra proprio che nonostante le numerose e reciproche dediche d’amore, entrambi vogliamo dedicarsi anima e corpo all’arrivo del loro primo figlio. E chissà, magari non molto tempo dopo, Gianmaria si deciderà a farle la tanto attesa proposta!

Al Festival di Venezia hai nascosto con successo il pancino: com’è stato sfilare con questo bellissimo segreto?

"Salire sul Red Carpet non più sola, ma con una vita che sta crescendo giorno dopo giorno dentro me è stata un’emozione che ricorderò per tutta la vita".

La notizia della tua gravidanza arriva dopo che sei stata molto male: possiamo chiederti di cosa si trattava e se aveva a che fare con delle difficoltà ad avere figli, visto che questo è sempre stato il tuo desiderio più grande?

"C'è stato un susseguirsi di malesseri, io sono stata molto male i primi 2 mesi. Prima di riuscire a restare incinta ho dovuto fare una serie di analisi e cure che mi hanno debilitata per certi versi ma mi hanno anche resa più consapevole. La giovane età non premia sempre, bisogna sempre fare i conti con il proprio fisico e stato di salute".

Quando hai scoperto di essere incinta e come l’hai detto al tuo compagno?

"Mi sono svegliata una mattina, eravamo a Ibiza, avevo un ritardo di pochi giorni ma non davo alcun peso alla cosa perché purtroppo non sono mai stata regolare, anzi ho spesso sofferto di amenorrea anche in passato quindi inizialmente era una mattina come le altre... Avevo un test di gravidanza nel mio beauty, era chiuso e intatto, l'ho tenuto proprio perché spesso la mancanza di ciclo mi faceva presagire una possibile gravidanza... Mi sveglio e non so perché ma subito mi viene da prendere quel test di gravidanza e mi sono detta "sicuramente non sarò incinta, ma lo provo a fare"… Ecco che dopo pochi minuti leggo "incinta"! Sono corsa fuori dal bagno, ho guardato Gianmaria con in mano il test di gravidanza e gli ho detto "amore, amore, amore sono incinta, diventi papà!". Lui con le lacrime agli occhi viene verso di me e mi stringe forte forte forte, un'emozione che ricorderemo per sempre. Un'emozione che auguro di provare a qualsiasi coppia follemente innamorata, almeno una volta nella vita".

Cosa ti fa pensare che Gianmaria sarà un padre bravissimo?

"Gianmaria è un uomo straordinario, sarà un papà speciale. È una persona con i miei stessi valori, è una persona devota alla famiglia e che ama più di se stesso i suoi cari. Come posso pensare il contrario?".

Quanto la tua gravidanza è stata pianificata e quanto invece spontanea?

"Non è mai stata pianificata, è stato frutto del nostro grande amore, la cosa più bella e semplice del mondo".

Come ha reagito la tua famiglia a questa notizia?

"Sono stati tutti felicissimi proprio come io sono sempre stata partecipe e felice dei successi e delle gioie delle mie sorelle, i miei nipoti sono uno degli amori più grandi della mia vita".

Quali le sensazioni che stai provando in questi mesi e come sembra procedere la gravidanza?

"Emozioni diverse ogni giorno, così profonde e uniche che raccontarle a parole è veramente difficile".

Qual è la cosa che ti spaventa di più dell’essere incinta?

"Ora nulla, cerco di esser sempre positiva e di ripetermi che tutto andrà bene".

Sarai in grado di accettare il tuo corpo che cambia?

"Assolutamente sì, questa è una cosa bellissima... Più passano i giorni più vedi qualcosa di te cambiare, amo ogni singola parte del mio corpo, oggi più che mai. Il cambiamento non deve essere mai accettato bensì deve essere amato e glorificato, è un dono per lo spirito".

Sapete già il sesso del bebè?

"Per ora acqua in bocca!".

Avete già iniziato a preparare una stanzina tutta sua o quali altri preparativi sono in corso?

"La stanzina ancora no, stiamo ancora immaginando come farla. Io ho già cominciato a comprare body, vestiti, calze, ciuccio... Dalla fine del terzo mese sono subito partita a razzo".

Una volta che avrai partorito, lo/a mostrerai sui social?

"Sì, non ho mai visto nulla di male in questo... L'esposizione tramite i social network è parte integrante di me in tutto e per tutto, i social non sono solo il mio lavoro, ma talvolta un modo terapeutico di confronto e per condividere la gioia più grande e bella della mia vita con chi, per anni e anni, mi ha sempre seguita e supportata. Sarà un piacere! Non farlo sarebbe per certi versi contraddittorio".

A questo punto il prossimo passo dovrebbe essere il matrimonio, oppure no?

"Ahahaha questa domanda dovete farla a lui, non a me!".

