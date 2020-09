Ludovica Valli dopo i malori confessa: "Sono incinta"

L'annuncio è di quelli social e non poteva essere altrimenti. Ludovica Valli è incinta. Così anche la terza delle sorelle Valli sarà presto mamma. La bella influencer lo ha svelato nelle scorse ore con un post condiviso sulla sua pagina Instagram.

La modella 23enne era già incinta quando è sbarcata al Lido in occasione della Mostra del Cinema di Venezia. Ludovica, però, è riuscita a nascondere il tenero segreto con un vestito scelto ad hoc. In effetti c'era da aspettarselo. Gli indizi c'erano tutti. I malesseri manifestati negli ultimi mesi e sui quali l'ex tronista di Uomini e Donne aveva mantenuto il massimo riserbo. Il vestito oversize e decisamente "extra" che aveva scelto di indossare sul tappeto rosso del Festival di Venezia. E infine quelle mani appoggiate poco sotto il seno, come fanno le future mamme.

Dopo mesi in cui i fan si erano preoccupati per la sua salute la verità è venuta a galla. I malesseri, gli svenimenti e i dolori erano dovuti alla dolce attesa. Così poche ore fa Ludovica Valli ha annunciato la gravidanza con un tenero filmato condiviso sul suo account Instagram, dove il compagno svela e bacia il pancino già pronunciato. " La bambina che scappava di casa - ha scritto su Instagram l'influencer - la ragazzina che prendeva un aereo solo andata per Formentera, la ragazza delle “sei di mattina”, che a 18 anni approdava in tv ed ha vissuto altissimi e bassissimi... La donna che ha preso la sua vita, l’ha distrutta e poi ha edificato castelli di sabbia crollati e poi ricostruiti fino a costruire quella che oggi è una vita nuova ... quella bambina, quella ragazzina, quella donna sono sempre io e oggi io, proprio io, realizzo uno dei miei sogni più grandi con il mio amore grande accanto a me sempre, quella bambina ora ha una casa da cui non vuole scappare, un amore vero e un cuore in più che batte dentro di se, ti aspettiamo anima mia ".

Ludovica Valli non ha mai nascosto di desiderare un figlio, ma alle continue richieste dei fan sui social aveva sempre risposto seccata, come se quel desiderio non riuscisse a realizzarsi nonostante i tentativi. E invece i malesseri avuti negli scorsi mesi - e di cui lei ha parlato pochissimo sul web - nascondevano un lieta notizia. Alla fine il suo sogno si è concretizzato e questa volta la sorella Beatrice dovrà accontentarsi del ruolo di zia (dopo i tre figli all'attivo).