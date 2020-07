Da Vauro insulti choc a Mario Giordano: "Non parlo se il chihuahua mi interrompe"

" Spendere migliaia di euro al mese per la quarantena degli immigrati è una follia totale ". Mentre l'emergenza immigrazione continua a tenere banco e si lega inesorabilmente ai numerosi clandestini infetti sbarcati sulle nostre coste, Mario Giordano, ospite dell'ultima puntata di Stasera Italia, ha invitato il governo Conte a prendere una decisione seria e a chiudere i porti. Una posizione non condivisa dal vignettista Vauro Senesi che, anziché replicare nel merito, si è lasciato andare a insulti violentissimi dando al giornalista del " chihuahua ".

L'ultima puntata di Stasera Italia ha trattato il tema caldo dello sbarco dei migranti, possibili portatori di nuovi contagi, e la conseguente quarantena che sta costando migliaia di euro alle casse italiane. Un vero e proprio "incubo" (come ha titolato la strasmissione di Rete4) quello del binomio coronavirus - migranti che rischia di mettere a repentaglio quanto di buono fatto durante la quarantena per arginare la diffusione del virus. La soluzione c'è ed era già stata adottata da Matteo Salvini, ovvero " chiudere i porti ", come ha ricordato con forza Giordano in collegamento esterno con lo studio. " In una Italia allo stremo e in difficoltà - ha proseguito nel suo intervento il conduttore di Fuori dal Coro - dove non arrivano i soldi per la cassa integrazione, che si vada a dire che si spenda 4800 euro al mese per la quarantena degli immigrati, è una follia totale. Chiudiamo i porti ".

Una posizione non condivisa da un altro ospite presente in studio il vignettista Vauro Senesi, che ha spostato l'attenzione sulle missioni in Libia e scaricato la colpa sulla Guardia Costiera: " Sono state rifinanziate le missioni in Libia, ciò significa che, con il voto trasversale, erano tutti d’accordo a mandare i soldi in Libia: non sarà più costoso continuare a finanziare chi veramente fa il traffico di esseri umani, cioè la stessa Guardia costiera? ". Le parole di Senesi hanno innescato il battibecco con Mario Giordano a cui il vignettista non sapeva come replicare. Tanto che si è lasciato andare agli insulti. " Guarda Vauro che il traffico degli immigrati non lo fanno le motovedette della guardia costiera" , ha fatto presente il giornalista. Senesi ha, quindi, sbottato: "Se abbaia mentre parlo, io mi taccio. No lo fanno le ong il traffico. Io non posso avere il chihuahua che mi interrompe ". Un insulto violento come già in passato già ci aveva abituati.