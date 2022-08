"Ha rotto il...". Lucarelli contro la foto di Vanessa Incontrada

Non è tanto il personaggio a essere preso di mira, quanto l'ultimo messaggio rivolto all'amor proprio, a infiammare i social. L'attrice e presentatrice spagnola, Vanessa Incontrada, si è fatta ritrarre nuovamente dalla rivista Vanity Fair in un lungo abito rosso che mette in risalto le sue forme e sotto appare la scritta: "Sei bellissima, glielo gridano dalle piazze d'Italia, alla faccia delle critiche". Secondo gli utenti, invece, è proprio l'attrice ad attirare a sé commenti sul suo corpo continuando a parlare solo di questo argomento.

Il post sul body positive

Tutto è cominciato con una foto postata su Instagram, uno scatto sempre della stessa rivista che la ritraeva nuda e con la scritta: "Nessuno mi può giudicare" . L'immagine era una risposta alla moltitudine di commenti sui social con i quali si sottolineava quanto l'attrice spagnola avesse preso peso. La Incontrada, dunque, aveva deciso di farsi vedere per intero. Il plauso generale era arrivato da tanti account di famosi e non che avevano abbracciato la scelta di amarsi così per come si è.

Il noto proverbio nostrano, però, dice che il troppo stroppia sempre e la Incontrada, dopo vari post sul body positive, ha deciso di farsi immortalare nuovamente con una frase motivazionale. Il risultato, però, non è stato quello che ci si aspettava.

Le critiche

Gli utenti hanno tempestato di commenti la foto in questione scrivendo che la storia è ormai trita e ritrita perché va avanti da un anno e non mancano le critiche allo scatto: "Questa foto di copertina è così ritoccata da sembrare molto magra, allora io dico: se si parla di offese alla persona con un determinato argomento, siate coerenti e non ritoccate le foto".

Anche alcune donne del mondo dello spettacolo hanno detto la loro, tra queste Sabrina Ferilli che si è sfogata durante un'intervista: "Critico questo modo di raccontare tutto e il contrario di tutto che porta a un corto circuito insopportabile! - e aggiunge - È che uno a un certo punto, da donna matura, deve pure capire che ste storie non hanno più senso e magari fare una copertina in meno e raccontare che lavoro sta facendo. Visto che meritatamente lavora tanto. Dai su! Ma basta!".