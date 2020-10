La rabbia di Montesano: "Vittima di un tranello" ​Cosa c'è dietro la lite

" Bisognava sputtanare e sperculare Enrico Montesano perché non la pensa come la vulgata generale ". Ha parlato di sé in terza persona Enrico Montesano a "Live Non è la d'Urso" per sfogare tutta la sua rabbia su quanto accadutogli una settimana fa per le vie di Roma. Nei giorni scorsi l'attore capitolino è stato fermato dalle forze dell'ordine perché senza mascherina in centro a Roma. Un episodio, filmato e pubblicato sui social, che ha suscitato polemiche e che lo ha visto costretto a tornare a parlare della sua posizione.

Ospite di Barbara d'Urso nel talk della domenica sera di Canale Cinque Enrico Montesano si è collegato con lo studio per tornare a parlare dell'episodio e nel raccontare l'accaduto non si è risparmiato qualche stoccata: " Io conosco i miei polli. Questo è un tranello che mi è stato fatto perché evidentemente io, avendo fatto delle dichiarazioni e dicendo che all'aperto e mantenendo le dovute distanza la mascherina si può non indossare, ho dato noia. Io ci credo al virus, ma dico anche che indossarla sempre è dannoso ".

Durante il suo intervento in diretta dalla d'Urso Enrico Montesano è stato un fiume in piena, ribadendo la sua posizione: " Non sono un negazionista, ma la mascherina è dannosa ". Una posizione già espressa alla vigilia della manifestazione no mask, svoltasi lo scorso 10 ottobre, alla quale l'artista insieme ad altri aveva deciso di aderire virtualmente. Poi lo spiacevole episodio che lo ha visto coinvolto per le vie della capitale pochi giorni fa.