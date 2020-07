Enzo Salvi: "Quei sassi contro il pappagallo. Voleva pure rubare il cellulare"

È ancora sotto choc Enzo Salvi quando ci racconta cosa è successo al suo adorato pappagallo Fly. "Lo considero come un figlio", dice commosso. L'uomo che lo ha aggredito a sassate, un giovane africano arrestato ma subito rilasciato dai carabinieri a piede libero, non solo avrebbe lapidato il povero animale - che tutt'ora rischia la vita e di non poter più volare per un trauma cranico -, ma ha poi aggredito anche lui e il suo amico tentando di rubargli il cellulare. " Io credo che non si possa andare avanti così ", ci racconta sconsolato.

L'extracomunitario è stato arrestato, lei come si sente?

"Male perché chiaramente questa persona è rimasta impunita: è a piede libero mentre Fly il mio pappagallo sta lottando tra la vita e la morte. Non trovo i termini adatti per poter descrivere le mie sensazioni".

Come sta Fly ora?

"È stato portato in una clinica specializzata subito dopo l'aggressione e gli hanno fatto una tac per stabilire le lesioni e le conseguenze. Ha preso una sassata in piena testa ed è quindi precipitato dal palo dove era appollaiato per riposarsi dopo il volo, quindi ha sia il trauma del colpo sia quello della caduta dall'alto. Ha una frattura del cranio e serie difficoltà di equilibrio. Cosa che per un uccello è molto grave dovendo volare. Ora i veterinari, mi hanno detto di riportarlo a casa solo perché lo stress in un ambiente a lui sconosciuto potrebbe peggiorare la situazione. Io sono sempre con lui. Anche la notte gli dormo vicino... Spero si riprenda e possa tornare a volare felice come faceva prima".

Può raccontare cosa è successo?

"È stata un'esperienza tragica. Io ero quasi come ogni mattina in questi appezzamenti di terreni dove coltivano i prati precostituiti per far volare Fly. Quest'uomo che lo ha aggredito è praticamente uscito dal nulla. Quella è una zona poco frequentata in genere, figuriamoci in un giorno di festa come San Pietro e Paolo quando è accaduto il fatto. Vado sempre lì la mattina presto, per essere sicuro che Fly possa volare in assoluta sicurezza anche per la presenza di cornacchie o rapaci. Mentre effettuava l'ultimo volo si è fermato su questo palo della luce per riposarsi e, come faceva sempre, ha cominciato a gracchiare "papà" perché lui mi ha sempre chiamato così. Ad un certo punto ho visto sbucare davvero dal nulla questa persona che ha cominciato a prenderlo a sassate. Io gli ho urlato, anzi l'ho implorato di fermarsi perché avevo paura che lo uccidesse. E così è stato perché con una pietra grande lo ha centrato in testa e il pappagallo è caduto a terra. Mi sono spaventato da morire e sono corso verso Fly. L'ho preso in braccio e ho visto che aveva la testa riversa da un lato come fosse morto. Sono caduto in ginocchio dalla disperazione e ho cominciato ad urlare verso quest'uomo dicendogli che me lo aveva ucciso. Lui per risposta mi ha dato un calcio dietro la schiena e poi ha cercato di scappare. L'amico che era con me, ha tentato di fargli una foto. Così l'uomo si è avventato anche su di lui, prima prendendolo a schiaffi e poi cercando di rubargli il cellulare. Fortunatamente non ci è riuscito ed è poi scappato in aperta campagna".

Quando sono intervenuti i carabinieri?

"Lo hanno trovato nel pomeriggio nascosto dentro un fienile in quella zona. Io, subito dopo l'accaduto, ho fatto immediatamente portare Fly dal veterinario per i primi soccorsi e poi sono andato dai carabinieri a denunciare perché veramente quest'uomo è pericoloso. I carabinieri lo hanno quindi fermato, portato nella stazione di Ostia Antica e denunciato a piede libero. Quindi ora è libero".

Cosa ha raccontato quest'uomo ai carabinieri? Perché avrebbe fatto questa cosa?

"Ha dichiarato che lo ha preso a sassate perché il pappagallo parlava e lui si è spaventato. Ma che giustificazione è? Io in quel momento ho pensato solo a Fly e a salvargli la vita, ma poi ho avuto una rabbia tremenda. Ero così sconvolto che mi sono ritrovato in ginocchio ad urlare".

È stato identificato?

"È un africano extracomunitario che lavora in un maneggio lì vicino. So che mi ripeto, ma io non riesco ancora a spiegare con quanta violenza gratuita e senza motivo, si è scagliato contro un animale indifeso che è solo da ammirare per la sua bellezza. La cosa che mi fa rabbia ora è che questa persona è di nuovo in giro, libero di prendere a sassate chiunque, una persona, un animale. E in questo lo Stato non fa nulla".

Cosa vorrebbe?