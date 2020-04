Il racconto di Teresanna Puglise e Licia Nunez uscite dal GFVip: "Sotto choc"

Come ci si sente ad aver vissuto per tantissimo tempo nella casa del GFVip e scoprire che fuori il mondo non è più quello che avevamo lasciato? Provano a raccontarlo a “ Live non è la D’Urso ” le ultime due uscite dalla Casa: Teresanna Puglise e Licia Nunez. Sono entrambe in collegamento nelle loro case in una quarantena che già sapevano di dover fare, ma che certo non immaginavano sarebbe stato così. Loro, così come gli altri concorrenti, erano infatti stati avvertiti del coronavirus da Alfonso Signorini, che aveva raccontato cosa stesse succedendo.

La prima a raccontare è Teresanna: " La prima scena è stata un film... da lontano gli addetti ai lavori rivestiti da mascherina, guanti, che mi parlavano a distanza... Sono rimasta immobile e non sapevo che fare. E' stato troppo forte... Poi sono rientrata dentro perché mi avevano preparato una sorpresa ma io ero completamente sotto choc ”.

Per Licia, se possibile, è stato ancora peggio visto che era nella Casa dal’8 gennaio e quando è iniziato il reality nessuno parlava o sapeva molto del virus che soltanto una ventina di giorni dopo avrebbe sconvolto il nostro Paese: " E' stato devastante - racconta - In quella bolla ci sentivamo protetti, anche se in maniera costante avevamo aggiornamenti dalla produzione. Quando ho varcato la porta tossa, è sembrato di stare su un set di un film spaziale. Una situazione travolgente, abbiamo visto autori, persone della produzione a distanza di 5, 6 metri con mascherine e guanti. Alcuni volti non sono riuscita a distinguerli. Siamo tornati a casa in macchina, un silenzio tombale, strade deserte .