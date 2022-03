"Radical chic", "Str....me ne vado". Scintille a Belve tra Guerritore e Fagnani

Belve, il programma di Francesca Fagnani su Rai Due, si conferma format ad alta tensione. Le domande pungenti e dirette, che la conduttrice pone ai suoi ospiti, offrono uno spettacolo ad alto tasso polemico. E così è stato anche per l'ultima protagonista entrata in studio, Monica Guerritore.

L'attrice è stata ospite di Francesca Fagnani, che ha impostato la prima parte dell'intervista su domande legate agli amori passati e alla sua lunga carriera in teatro e al cinema. Monica Guerritore è apparsa sicura e disinvolta nelle risposte e non ha esitato a frenare la curiosità della padrona di casa su domande considerate scomode. " Non rispondo perché è troppo delicata come domanda ", ha detto l'attrice nel momento in cui la giornalista le ha chiesto cosa le mancasse come donna.

La chiacchierata si è fatta difficile anche quando Francesca Fagnani ha chiesto alla sua ospite di parlare di Giancarlo Giannini, con il quale visse una passione giovanile. La Guerritore non ha gradito l'ennesimo riferimento all'ex e ha stoppato la domanda: " No basta, basta". La conduttrice ha insistito, cercando di farle raccontare un episodio del passato legato all'attore, ma lei ha tagliato corto : "No mi rifiuto, basta la gente non ne può più di questa storia sono passati trent'anni ".

Ma è quando la giornalista è entrata nel vivo dell'intervista, parlando di polemiche passate, che la situazione si è decisamente scaldata. Francesca Fagnani ha ricordato un episodio del 2018, nel quale l'attrice fu ospite di un programma di Lilli Gruber: " E' rimasto storico in un talk politico con Giorgia Meloni. Lei disse alla Meloni: 'Lei tocca le corde più basse delle persone'. Il giorno dopo Meloni fece un post su di lei. Le ha dato fastidio? ". Monica Guerritore ha replicato spiegando di avere avuto la Digos sotto casa per un mese perché minacciata di morte e di essere orgogliosa del marito (Roberto Zaccaria, presidente del Cir, il consiglio italiano per i rifugiati) e del suo operato.

La conduttrice l'ha incalzata: " Diciamo che la accusano di essere una radical chic dei Parioli ". E l'attrice è sbottata: " No, no! Basta. Non la voglio neanche sentire perché sennò mi alzo e me ne vado. Non è più il tempo di parlare di queste stronzate". La Fagnani ha provato a fare ragionare l'ospite ma senza successo: "Sono stronzate di persone ignoranti, che ignorano quarantacinque anni di grandi testi. Non sono critiche, è disinformazione ".