Una ragazza e il sogno di (ri)trovare se sessa. In streaming arriva Hollywood Stargirl

Da parte della piattaforma di Disney+ c’è ancora la voglia di espandere i propri confini, così da continuare a proporre al suo pubblico "pagante" tantissime novità. Oggi conosciamo il colosso dell’intrattenimento per le sue serie Marvel e per quelle dedicate al mito di Star Wars, tanto per citare quelle più celebri. Ma c’è spazio anche per i film originali dedicati a tutta la famiglia che intrecciano vicende fresche e giovanili a storie onestissime ma divertenti. Dopo il contestato Snakerentola, dal 3 giugno arriva Hollywood Stargirl. Si tratta del sequel diretto di Stargirl, altro film targato Disney+, arrivato in streaming nel 2020 e che ha riscosso anche un buon successo da parte del pubblico. Ora, nel secondo capitolo, i protagonisti si incontrano per un viaggio in California.

Diretto da Julia Hart, la trama si sofferma sulla vita di Susan Caraway, soprannominata Stargirl. Nel primo film abbiamo conosciuto la protagonista mentre coltivava il suo talento di cantante tra i banchi di scuola. La ritroviamo ben due anni dopo ancora più energica e ancora più convinta di voler avverare i propri sogni. Più sicura di sé, dall’Arizona compie un viaggio verso la città degli Angeli. Lo fa per seguire sua madre che, nel frattempo, ha trovato lavoro come costumista in un film. Susan crede che per lei sia arrivato il momento di spiccare il volo, e lascia la sua città per rincorrere i suoi obbiettivi e per trovare se stessa in una città dove tutto sembra essere possibile.

Divertente e scanzonato, il sequel funziona quasi quanto il primo. Nonostante sia dedicato a un pubblico di giovanissimi, Hollywood Stargirl compie il suo dovere, ovvero quello di regalare al pubblico un paio di ore liete, una speranza di un futuro migliore per tutti, e un mondo in cui i sogni si possono ancora avverare. Abbiamo incontrato il cast e la regista in una breve conferenza stampa virtuale e tutti, nessuno escluso, hanno confessato di essere molto contenti di raccontare una nuova parte della storia di Stargirl.