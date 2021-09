Rambo 2, la morte di un membro della troupe durante le riprese

Rambo 2 - La vendetta è il film che vede Sylvester Stallone tornare a vestire i panni del veterano di guerra John Rambo e che andrà in onda questa sera alle 21.22 su Italia 1. Il film, diretto da George Pan Cosmatos, è il sequel dell'acclamato Rambo.

Rambo 2 - La vendetta, la trama

John Rambo (Sylvester Stallone) è condannato ai lavori forzati e passa le sue interminabili giornate a spaccare pietre in un penitenziario della città di Washington. Il lento progredire dei giorni, tra stanchezza e noia, viene interrotto quando l'ex soldato della guerra in Vietnam viene raggiunto dal colonnello Trautman (Richard Crenna) che gli propone un affare: la libertà in cambio di una missione da svolgersi nel nord del Vietnam, una terra popolata dai peggiori ricordi del soldato. La missione è quella di recarsi in dei campi militari gestiti da vietnamiti per salvare dei soldati degli Stati Uniti d'America tenuti come prigionieri. John Rambo accetta la proposta e, raggiunto il Vietnam, si unisce al suo contatto locale, Co Bao (Julia Nickson-Soul), una ragazza vietnamita che collabora con il governo degli Stati Uniti.

Arrivato nel campo di concentramento Rambo si rende conto delle condizioni impietose in cui vivono i prigionieri e cercherà di fare del suo meglio per salvarli. Ma ben presto l'uomo, insieme a Co Bao che intanto ha cominciato a provare sentimenti per lui, si renderà conto di essere stato abbandonato dal suo governo e dagli uomini che gli avevano affidato la missione e dovrà vedersela, praticamente da solo, contro i vietnamiti che sono pronti ad accerchiarlo.

La morte e gli incidenti sul set

Sebbene Rambo 2 - La vendetta sia diventato un vero e proprio classico nel cinema di genere action, tanto da influenzare anche il modo di parlare di un'intera generazione, la sua realizzazione non è stata affatto tutta rose e fiori. Come viene raccontato da Looper, il set del secondo capitolo dedicato alle avventure di Rambo fu devastato da un terribile uragano. Nell'ambiente cinematografico, soprattutto durante gli anni '80, quando si dovevano fare film ambientati in Vietnam si sceglieva spesso di girare in realtà in Thailandia, dal momento che i due paesi hanno città simili tra loro. Rambo 2 - La vendetta, invece, fu girato nelle giungle del Messico, anche per una mera questione di risparmio sul budget. Ed è proprio in queste giungle, nel 1984, che la stagione degli uragani fu particolarmente feroce. Dal 16 al 24 settembre 1984 il cast di Rambo 2 fu costretto ad abbandonare le riprese e il set per non correre il rischio di andare incontro a problemi seri, che avrebbero potuto mettere anche a repentaglio la vita delle persone che stavano lavorando, quando l'Uragano Odile si sfogò su tutta la regione.

Ma questo non fu il solo incidente sul set. Ce ne fu, infatti, uno decisamente peggiore. Come sottolineato dal sito dell'Internet Movie Data Base, Rambo 2 - La vendetta è dedicato alla memoria di Cliff Wenger Jr., un addetto agli effetti speciali che lavorava alla realizzazione della pellicola. L'uomo perse la vita durante le riprese di Rambo 2 - La vendetta a causa di un'esplosione sul set: l'esplosione, nello specifico, doveva far parte degli "effetti speciali" del film, ma avvenne prima del previsto, investendo Cliff Wenger Jr., uccidendolo davanti agli sguardi sconvolti del resto della troupe.