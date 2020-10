Raoul Bova dimagrito di 20 chili: "Ho vissuto un momento difficile"

Il volto scavato, i capelli lunghi e Rocio al suo fianco. Raoul Bova si è presentato così sul red carpet della Festa del Cinema di Roma per la presentazione del cortometraggio "Calabria, terra mia". L'attore, 49 anni, ha sorpreso tutti calcando il tappeto rosso della manifestazione capitolina con un fisico decisamente più asciutto rispetto a quello che i suoi fan erano abituati a vedere. E così in molti si sono interrogati sul suo stato di salute.

Il ritorno in passerella di Raoul Bova è stato senza dubbio una sorpresa per i suoi seguaci. L'attore, al fianco della sua compagna, l'attrice Rocio Munoz Moralez, è apparso decisamente dimagrito, asciutto nel volto e con un look più classico, tanto da alimentare dubbi e rumor sulla sua salute. A svelare, però, cosa si nasconde dietro al suo drastico cambiamento è stato lo stesso Raoul Bova. L'attore ha rilasciato una lunga intervista a Tv Sorrisi e Canzoni, raccontando degli ultimi impegni professionali e di quanto l'ultimo anno abbia profondamente cambiato la sua vita.

Prima la morte del padre, avvenuta due anni fa, poi la scomparsa della madre (venuta a mancare lo scorso novembre) e infine l'infortunio alla gamba e la pandemia, che ha messo in grave difficoltà il settore dello spettacolo. Una serie di eventi sfortunati e negativi che lo hanno portato a ingrassare smodatamente. " Ho vissuto un periodo difficile in cui avevo perso mamma e papà a distanza di un anno e mezzo, e il lavoro non andava troppo bene, perché stavo male: mi ero rotto una gamba e tra cure e fermo forzato ero ingrassato di 20 chili ", ha svelato Raoul Bova, che oggi però ha invertito la rotta della sua vita e la salute non c'entra.