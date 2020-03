La polemica di Raoul Bova: "Mi chiedo se l’emergenza sia gestita da competenti"

" Una riflessione me la vorrei fare. L’emergenza è gestita da persone competenti? Perché siamo arrivati fino a questo punto? Dove sono i respiratori per la gente che sta morendo??? Le mascherine???? Che Dio ci protegga ", le parole che Raoul Bova ha affidato ai social network pesano come macigni. L’attore ha scelto Instagram per lanciare uno spunto di riflessione, seppur polemico, sull’attuale gestione dell’emergenza sanitaria da coronavirus, che sta interessando l’Italia e il mondo intero.

Nelle scorse ore, Raoul Bova ha condiviso con i suoi follower un video dove si mostra insieme alle sue bambine mentre si diverte e scherza. Un padre che gioca con le sue figlie nel lettone: un’immagine comune in questi tempi di quarantena, che sta obbligando le famiglie a trascorrere più tempo insieme. L’attore italiano, sposato con la collega Rocio Morales con la quale – si vocifera – ci fosse aria di crisi, ha condiviso con i fan su Instagram questo momento di calma apparente, sottolineando quanto sia difficile, oggi, per un genitore mostrarsi felice e spensierato di fronte ad un'emergenza simile: " Tanto sforzo per fare ridere i bambini, con la morte nel cuore. Pensando alle persone decedute a quelle che non sono messe in condizioni di lavorare in sicurezza. Grazie a tutti gli eroi di questa emergenza. Medici, paramedici, volontari ".