Red Canzian in lacrime a Domenica In

A due mesi dal grave malore che lo ha colpito Red Canzian è tornato in televisione per raccontare uno dei periodi più bui e difficili della sua vita. Il cantautore e musicista ha scelto Domenica In per ripercorrere gli ultimi sessanta giorni trascorsi in ospedale, dove ha lottato tra la vita e la morte, e non sono mancate le lacrime.

Canzian è stato ricoverato il 4 gennaio scorso a causa di una brutta infezione, che ha rischiato di ucciderlo. In ospedale ha combattuto una delle battaglie più importanti e grazie alle cure è stato dimesso il 4 marzo scorso, ma la lotta non è ancora finita. " Stavolta sono stato più preoccupato. ho avuto paura di non farcela, ora dovrò continuare per due anni la terapia. Il batterio è insidioso ", ha raccontato a Mara Venier l'ex Pooh, ripercorrendo gli ultimi mesi in ospedale.

La setticemia ha rischiato di strapparlo alla vita a pochi giorni dal debutto del suo spettacolo teatrale "Casanova" e mentre era in sala operatoria Red Canzian ha svelato di avere rivisto l'amico e collega Stefano D'Orazio: " Quando mi sono operato il primo ad apparirmi è stato lui. All'inizio non l'ho riconosciuto ma poi l'ho guardato in viso: era Stefano ". A QN, subito dopo le dimissioni dalla clinica, l'artista aveva confessato di avere rischiato di morire e di avere subito conseguenze pesanti: " L'intubazione in qualche modo è andato a toccare anche le corde vocali, ma grazie al mio logopedista la voce è tornata potente ".