Reese Witherspoon è identica alla figlia

Reese Witherspoon fa impazzire i fan pubblicando su Instagram uno scatto che la ritrae insieme alla figlia.

Come riporta il Mirror, l’attrice ha trascorso un fine settimana sulla neve a sciare, in compagnia di Ava Elizabeth Philippe, che l’artista ha avuto nel 1999 dal suo matrimonio con il collega Ryan Philippe. Quello che ha stupito i follower è l’incredibile somiglianza di Ava con la madre, ai tempi di film cult come “American Psycho”, “La rivincita delle bionde” o “Cruel Intentions”. Alcuni hanno scritto nei commenti che giuravano di vederci doppio, mentre altri hanno scambiato la giovane per la gemella dell’attrice.

Witherspoon è stata sposata con Ryan Philippe dal 1999 al 2007. Durante il matrimonio, oltre ad Ava è nato anche un altro figlio, Deacon, nel 2003. Dopo una relazione con il collega Jake Gyllenhaal, Witherspoon si è sposata con un altro attore, Jim Toth, nel 2011. Dalla loro relazione è nato nel 2012 un figlio, Tennessee James.

Di recente, Withespoon ha ammesso di aver tenuto tutto il guardaroba dei suoi personaggi interpretati nei vari film e serie tv, tra cui 77 paia di scarpe Jimmy Choo. Ogni capo e ogni paio di scarpe è stato però solo indossato dopo 15 anni dalla distribuzione delle pellicole, secondo una clausola che era stata fissata nei suoi contratti. Ora la donna condivide tutto con la figlia, che - com’è evidente dalla foto su Instagram - porta la sua stessa taglia.

L’attrice ha vinto un Oscar nel 2006 per il biopic “Quando l’amore brucia l’anima - Walk the Line”, in cui interpretava la moglie del cantautore Johnny Cash. Ha interpretato inoltre molte decine di film, tra commedie e drammi, ed è stata anche personaggio ricorrente nella serie “Friends”, in cui impersonava la sorella minore di Rachel, interpretata da Jennifer Aniston.

Attualmente, Witherspoon è tornata a recitare proprio accanto alla collega e amica Aniston in “The Morning Show”, serie televisiva distribuita da Apple TV+. È molto amata anche per una miniserie recente, “Big Little Lies”, in cui recita accanto ad altre attrici molto celebri come Nicole Kidman e le due figlie d’arte Laura Dern - figlia di Bruce Dern e Diane Ladd - e Zoe Kravitz - figlia di Lenny Kravitz e Lisa Bonet.

