Un regalo incredibile per il piccolo Archie. Meghan Markle e quella "foresta sparsa per il pianeta"

Da quel che sembra l’emergenza da coronavirus non dovrebbe fermare i festeggiamenti per il primo compleanno del piccolo Archie. Il prossimo 6 maggio, l’erede di Meghan Markle e del Principe Harry, spegnerà la sua prima candelina. Per lui è stato un anno denso di novità e di cambiamenti. La nascita è stato un evento mediatico, e poi il viaggio in Africa, la Megxit e il trasferimento a Los Angeles. La pandemia però pare che non abbia messo in pausa i festeggiamenti, anche se sull’argomento ci sono ancora diversi dubbi, ma come affermano diverse fonti vicine alla ex duchessa, ci sarebbe nell’aria un party in grande stile per celebrare il primo anno di vita del piccolo Archie. Questo però è tutto da vedere. L’erede dei Sussex però, ad oggi, avrebbe ricevuto già il suo primo regalo, inviato dai sostenitori di Meghan e di Harry.

Un regalo che rispecchia da vicino il cuore green della Markle. Il figlio di Harry ha ricevuto in dono una foresta i cui alberi sono sparsi in lungo e in largo per il pianeta. L’idea è nata da un gruppo di fan e di sostenitori della ex coppia della famiglia reale. A novembre del 2019 è iniziata una raccolta fondi per piantare alberi in giro per il mondo con l’obbiettivo di arrivare 10 mila unità entro il 6 maggio. La Sussex Great Forest, questo il nome della foresta e della campagna messa in moto lo scorso anno, ha avuto un enorme successo dato che l’obbiettivo finale è stato di gran lunga superato. Complice la Megxit e la grande influenza che Meghan ha avuto nella cultura pop di oggi, il regalo del piccolo Archie non è stato una goccia nell’oceano. Anzi è diventata una realtà ben più grande di quanto si poteva immaginare. Ad aprile, infatti, la conta degli alberi ha superato le 101 mila unità.

Un regalo che è piaciuto particolarmente a Meghan Markle, che si sposa con la sua anima ambientalista. Infatti uno dei suoi obbiettivi principali, appena l’emergenza sarà un lontano ricordo, sarà quella di investire nell’ambiente e di combattere per una sua salvaguardia. E su questa linea si muove anche la fondazione che gli ex duchi hanno realizzato di recente.

Resta da sapere dove e se si svolgerà il party per il piccolo Archie. Voci insistenti fanno credere che Meghan Markle organizzerà una festa nella sua nuova casa che un tempo è stata abitata persino da Mel Gibson.