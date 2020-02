La regina Elisabetta annuncia la data della Megxit, i ​Sussex Royal non esisteranno più dal 1 aprile

La data della Megxit, l'uscita di scena dai doveri reali di Harry e Meghan, è stata stabilita. La regina Elisabetta II ha fatto sapere che dal 1 aprile 2020 i duchi di Sussex non avranno più alcun ruolo istituzionale nella royal family e potranno vivere la loro vita da indipendenti. Niente pesce d'aprile, come molti potrebbero pensare, ma l'ufficializzazione di una scissione che durava da ormai troppo tempo.

Il 31 marzo sarà dunque l'ultimo giorno in carica del principe Harry e di sua moglie Meghan Markle. Una data che sancisce uno storico passo indietro di una delle coppie più discusse degli ultimi anni all'interno della famiglia reale. A riportare i dettagli dell'accordo, che i Sussex hanno raggiunto con sua Maestà, è il tabloid britannico "The Mirror", che spiega cosa succederà nelle prossime sei settimane. Buckingham Palace ha confermato che la coppia manterrà i suoi titoli nobiliari ma che non potrà utilizzarli attivamente e soprattutto non a scopo di lucro. Per questo, come già era emerso nei giorni scorsi, con ogni probabilità l’uso del termine 'royal' nel loro marchio verrà vietato. Il duchi di Sussex dovranno dunque trovare un'alternativa per il loro nuovo brand. Dal punto di vista istituzionale, il principe Harry manterrà i suoi gradi militari di Maggiore, Tenente Comandante e Capo Squadrone ma non potrà utilizzarli per scopi personali per i prossimi dodici mesi. La coppia manterrà, inoltre, i patrocini in essere delle fondazioni che portano il loro nome, ma queste saranno amministrate da un team della regina.

Trattandosi di una mossa senza precedenti, la regina Elisabetta ha disposto che una revisione dell'accordo della Megxit verrà fatta tra dodici mesi. Tra un anno dunque si tireranno le somme della nuova vita indipendente di Harry e Meghan e sua Maestà deciderà se rendere definitivo l'addio alla corona oppure no. Con la data e dettagli stabiliti, la regina Elisabetta ha reso noti i prossimi impegni istituzionali dei duchi di Sussez. Fino al 31 marzo, infatti, volenti o nolenti, il principe Harry e Meghan Markle dovranno prender parte agli appuntamenti in programma. Il primo a rientrare dal Canada, dove si trova da circa un mese insieme al piccolo Archie, sarà Harry che il 28 febbraio incontrerà Jon Bon Jovi per registrate la canzone per gli "Invictus Games". Harry sarà poi presente il 5 marzo agli "Endeavour Fund Awards" e il 6, al fianco del pilota di F1 Lewis Hamilton, inaugurerà la Silverstone Experience, un nuovissimo museo dedicato alle corse automobilistiche britanniche. Per rivedere Meghan i sudditi dovranno invece aspettare fino al 7 marzo, quando la duchessa tornerà in Gran Bretagna per aprire, insieme a Harry, il Mountbatten Music Festival. Il tanto temuto ricongiungimento con la famiglia reale si terrà il 9 marzo, quando i reali presenzieranno al servizio del Commonwealth presso l'Abbazia di Westminster il Commonwealth Day.