La regina Elisabetta rinuncia al tradizionale Natale a Sandringham

La regina Elisabetta ha sperato fino all’ultimo di poter passare, come di consueto, il Natale a Sandringham, l’amata residenza a 100 miglia a Nord di Londra. Soprattutto quest’anno, il primo senza il principe Filippo. Invece, per la seconda volta, la pandemia ha costretto la sovrana a rimanere al Castello di Windsor. Tutti i tentativi per salvare le festività in casa Windsor sono stati vani.

Precauzioni contro il contagio

La regina Elisabetta ha provato con ogni mezzo a salvare il Natale a Sandringham. Ha disdetto il pranzo con 50 parenti, previsto a Windsor per il prossimo 21 dicembre. Troppo rischioso, considerando l’aumento di contagi nel Regno Unito, anche a causa della variante Omicron. La sovrana, con grande senso di responsabilità, ha rinunciato a una tradizione famigliare per lei molto importante, come stanno facendo i suoi sudditi, costretti ad affrontare nuove restrizioni. L’ipotesi “Natale a Sandringham”, però, era rimasta in piedi, seppur tra mille perplessità. Sua Maestà aveva perfino dato ordine di preparare le stanze per gli ospiti nella residenza del Norfolk, segno del suo "forte desiderio di un Natale normale" , come ha rivelato il Daily Mail. Ha trascorso ore vagliando tutte le possibili soluzioni, ogni alternativa, rimandando all'ultimo minuto la decisione che, forse, non avrebbe mai voluto prendere.

Sembra che la royal family si fosse persino isolata in una quarantena preventiva, così da poter incontrare la monarca in tutta tranquillità. La Regina avrebbe anche evitato il viaggio in treno da Londra a King’s Lynn, optando per l’elicottero privato che in soli 50 minuti l’avrebbe portata a destinazione. Una soluzione, questa, studiata non tanto per il pericolo del contagio, visto che Elisabetta II ha a disposizione un intero vagone, quanto per non farla affaticare dopo il ricovero dello scorso 20 ottobre. Non è servito a nulla. Nella serata del 20 dicembre i dubbi sono diventati realtà ed è arrivata la decisione che speravamo di non sentire.

La Regina Elisabetta non andrà a Sandringham per Natale, ma rimarrà nel Castello di Windsor. Comunque, riporta Town and Country Magazine, riceverà un numero molto ristretto di membri della royal family, seguendo “tutte le linee guida” studiate dal governo per ridurre il numero di casi di coronavirus. Non ci saranno Sandringham e il Norfolk a far da cornice alle Feste royal, dunque, ma la sovrana si impegnerà al massimo affinché vengano rispettate tutte le tradizioni che da decenni (e qualche volta anche da secoli) rendono speciale il Natale dei Windsor.

Natale al Castello di Windsor

Una fonte anonima, intervistata dal Mirror e citata da Vanity Fair, lo aveva già previsto: “Credo che i cancelli resteranno chiusi. Ed è anche possibile che la lista degli invitati venga ridotta al minimo”. Così sarà per il secondo anno consecutivo. Il Natale del 2021, però, sarà caratterizzato da una triste differenza: la regina Elisabetta non avrà al suo fianco il principe Filippo, la sua “roccia” , come lo ha sempre definito. Lo scorso anno i due passarono un “Natale tranquillo” , come scrisse il Guardian, benché funestato dalla pandemia.