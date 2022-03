La regina Elisabetta torna al lavoro

“[La regina Elisabetta] si sente molto meglio ora” , ha detto il principe Carlo durante il suo viaggio nell’Essex con Camilla Shand. Stando alle indiscrezioni Sua Maestà avrebbe ormai superato il Covid, interrompendo l’isolamento lo scorso 27 febbraio, quando si sarebbe recata a Frogmore Cottage per trascorrere il pomeriggio con William, Kate e la principessa Beatrice. Sembra addirittura che abbia guidato lei stessa fino alla residenza di Windsor. Il primo marzo 2022, inoltre, ha partecipato da remoto ad alcuni impegni ufficiali, che rafforzerebbero l’idea dell’avvenuta guarigione.

La Regina torna al lavoro

Dopo 9 giorni di isolamento, lo scorso primo marzo, Sua Maestà è tornata al lavoro. Si tratta ancora di incontri virtuali, ma il peggio sembra essere passato. Dal Castello di Windsor Elisabetta II, in abito verde e collana di perle, ha accolto l’ambasciatore di Andorra, Carles Jordana Madero e l’ambasciatore della Repubblica del Ciad Kedella Younous Hamidi, entrambi in collegamento da Buckingham Palace. Non vi è ancora l’ufficialità della guarigione, ma il ritorno della sovrana fa ben sperare, soprattutto dopo la cancellazione di alcuni impegni nei giorni scorsi.

A tal proposito il Daily Mail ha spiegato che i medici avrebbero consigliato alla monarca di riposare a causa di una “raucedine” fastidiosa. In effetti quando Buckingham Palace ha diffuso la notizia della positività della regina Elisabetta al Covid, ha anche precisato che Sua Maestà presentava “i sintomi di un leggero raffreddore” che rendeva possibile esclusivamente lo svolgimento di doveri “light” , non stressanti. È possibile che la Regina si sia trascinata per giorni questi sintomi e si stia rimettendo poco alla volta. Lo scorso 24 febbraio una fonte ha detto al Daily Mail: “La Regina non è ancora in piena forma ma sta recuperando e la famiglia ha fiducia in una piena guarigione” , precisando che la sovrana è “costantemente monitorata”.

Il 2 marzo 2022 Elisabetta II avrebbe dovuto partecipare all’annuale incontro con lo staff diplomatico, un evento che non si è più svolto dal 2019, date le conseguenze della pandemia. La serata era stata organizzata in forma ridotta, senza i tradizionali mille invitati. Buckingham Palace, però, ha fatto sapere che è stata annullata: “La Regina ha accettato il consiglio del ministro degli Esteri di rimandare il ricevimento per il corpo diplomatico previsto mercoledì 2 marzo”. Secondo il People la ragione della cancellazione non sarebbe da ricercare nella malattia della sovrana, bensì nella guerra in Ucraina e nelle tragiche conseguenze che purtroppo stiamo vedendo in questi giorni.

La Regina va a trovare William e Kate

Il Daily Mail sostiene che la regina Elisabetta avrebbe trascorso la scorsa domenica pomeriggio a Frogmore Cottage, in compagnia di William, Kate Middleton, della principessa Beatrice e delle rispettive famiglie. Alcune ore con i suoi cari che avrebbero segnato la fine dell’isolamento. Il tabloid non esclude nemmeno che la sovrana possa aver guidato la sua auto per raggiungere i parenti, come fa di solito. Anche in questo caso non abbiamo notizie ufficiali, né fotografie che possano testimoniare l’evento.

Però sempre il Daily Mail ha pubblicato, lo scorso primo marzo, alcune foto di Sua Maestà in auto, scrivendo nella didascalia che gli scatti erano stati catturati proprio quel giorno. Ciò farebbe pensare che la regina Elisabetta sia completamente guarita. Aspettiamo solo un comunicato ufficiale di Buckingham Palace. Il 14 marzo 2022, poi, la sovrana dovrebbe presenziare all’importante appuntamento del Commonwealth Day. Sarà quello il giorno del suo effettivo ritorno in pubblico?