"La regina Elisabetta è morta". Ma è una fake news

“Fonti vicine alla casa reale ci hanno comunicato in esclusiva che la regina Elisabetta è morta…è stata trovata priva di vita”. Così ha scritto, sul suo profilo Instagram, il sito americano Hollywood Unlocked circa 24 ore fa. Una notizia sconvolgente, ma totalmente infondata. Sua Maestà è viva, ha il Covid, presenta leggeri sintomi di un raffreddore, ma per fortuna è ancora qui tra noi.

Il London Bridge è crollato. No, non è vero

L’operazione “London Bridge”, ovvero il protocollo che verrà attuato al momento della morte della sovrana britannica, non è ancora scattato. Tutti ci auguriamo che accada il più tardi possibile. La regina Elisabetta non è morta. Lo ha assicurato il Palazzo e anche il capo dello staff della Camera dei Lord, Dayo Okewale, che ha dichiarato: “Una voce secondo cui la regina Elisabetta II era morta è diventata virale sui social martedì sera, ma un funzionario parlamentare ha confermato che non c’è verità nel rapporto. La monarca si sta attualmente riprendendo dal virus”.

La notizia della dipartita di Sua Maestà ha fatto il giro del globo in pochissimi secondi. La rapida circolazione delle notizie è un grande progresso della tecnologia, ma dovrebbe essere seguito pari passo dalla verifica delle fonti e dei fatti. Un’informazione veloce vale ben poco se non è anche veritiera. La regina Elisabetta ha contratto il Covid, come ha annunciato lo scorso 20 febbraio Buckingham Palace. I sintomi sono lievi, quelli di un raffreddore, ma tali da creare una certa apprensione. Il 10 febbraio 2021 era stata confermata la notizia della positività del principe Carlo (per la seconda volta) seguita, a un paio di giorni di distanza, da quella della moglie Camilla Shand. Per questo motivo la salute della monarca era già sotto stretto controllo.

Elisabetta II ha dovuto annullare i suoi impegni, compresi quelli virtuali. Il Palazzo non vorrebbe che circolassero immagini della sovrana indebolita dal virus, poiché potrebbero alimentare in maniera ingiustificata il gossip sul suo reale stato di salute. Un team medico, presente 24 ore su 24 al Castello di Windsor, si sta prendendo cura di Sua Maestà, mentre il suo segretario privato, Edward Young, si occupa degli aggiornamenti sulla malattia. A quanto sembra Elisabetta II, pur essendo a riposo, non vorrebbe rinunciare alle informazioni che riguardano la politica e gli affari di Stato, dimostrando ancora una volta la tempra che la contraddistingue.

Paura per la regina Elisabetta

Un certo timore per la regina Elisabetta è giustificato dalla sua età. La sovrana, poi, è amatissima e popolare in tutto il mondo. Un simbolo non solo per i cittadini britannici. La sua longevità è stata lo spunto per numerosi e divertenti meme diventati virali. La sua presunta morte ha gettato nel panico molte persone perché la figura della Regina è familiare, in un certo senso rappresenta un punto fermo in quest’epoca caratterizzata dall’incertezza.

Non dimentichiamo, poi, che nel momento in cui accadrà l’inevitabile sarà la Bbc a dare l’annuncio ufficiale. La notizia seguirà un percorso già stabilito nei minimi dettagli, che va dalle stanze private del Palazzo fino all’opinione pubblica, passando per una serie di telefonate che informeranno il Primo Ministro e tutti gli ali funzionari del regno. Non c’è ragione di preoccuparsi dunque. La regina Elisabetta è viva e tiene saldamente tra le mani lo scettro del potere.