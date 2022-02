Il commovente gesto della Regina: in pubblico col bastone di Filippo

Negli ultimi mesi la regina Elisabetta ha omaggiato il principe Filippo in modi diversi e tutti commoventi. Ha piantato una rosa con il nome del marito nell’East Terrace Garden del Castello di Windsor per i 100 anni del marito e ha indossato gioielli che ricordassero il loro matrimonio in diversi eventi ufficiali. Tra questi è indimenticabile il videomessaggio per l’apertura dei lavori della Cop26. Per l’occasione la sovrana indossò la “Onslow Butterfly Brooch”, la spilla a forma di farfalla che le venne regalata per il suo matrimonio, nel 1947, dalla contessa di Onslow. Inoltre mise in bella mostra, sulla scrivania, una foto del 1988 che ritrae il duca di Edimburgo circondato da farfalle monarca. Il principe, infatti, fu tra i fondatori del Wwf e proprio nell’anno in cui venne scattata la fotografia iniziò la sua battaglia per la tutela di questa specie di farfalle in pericolo a causa dei mutamenti climatici. L’ultimo omaggio di Sua Maestà, però, è forse il più tenero e toccante di tutti.

Il bastone di Filippo

Lo scorso 5 febbraio la regina Elisabetta ha partecipato a un ricevimento a Sandringham in onore dei suoi 70 anni di regno. Il primo impegno pubblico del 2022. La sovrana si è mostrata allegra ed “effervescente” , come ha fatto notare Yvonne Browne, vice presidente del Woman Institute di Sandringham. Elegantissima nel suo abito celeste con ricamo bianco in vita, Elisabetta II ha scherzato con gli ospiti, tagliato la torta decorata con una corona e assistito al concerto della Hunstanton Concert Band. Tutti hanno notato che la Regina si appoggiava a un bastone, ma pochi hanno intuito subito il segreto celato da questo oggetto.

“Ho riconosciuto il bastone immediatamente, dato che era tenuto sempre in un vaso [portabastoni] accanto alla porta d’ingresso” , ha dichiarato al Telegraph il biografo reale Gyles Brandreth, precisando: “Era il bastone del duca ed è molto commovente che la Regina abbia iniziato a usarlo”. Sua Maestà ha reso un nuovo omaggio al duca di Edimburgo, stavolta usando un oggetto a lui caro. Il People ricorda che il principe consorte venne visto per l’ultima volta in pubblico con il bastone nel 2013, dopo un intervento all’addome. Però il duca è stato avvistato, non molto tempo prima della sua morte, nella tenuta di Sandringham, mentre passeggiava proprio appoggiandosi a questo sostegno.

Un bastone per la Regina

Sua Maestà ha iniziato a usare il bastone in pubblico il 12 ottobre 2021, quando ha presenziato al Service Of Thanksgiving nell’Abbazia di Westminster. Non ne usava uno dal lontano 2004, quando aveva subìto un’operazione al ginocchio. La regina Elisabetta ha voluto ricordare il principe Filippo anche nella dichiarazione rilasciata alla vigilia dell’Accession Day, definendosi “benedetta per aver trovato nel principe Filippo un partner pronto a svolgere il ruolo di consorte e a sacrificarsi generosamente come questo ruolo richiede”.

A proposito della nota ufficiale, in cui la sovrana auspica anche che Camilla Shand possa diventare, un giorno, Regina consorte, lo storico Robert Lacey ha detto: “Nel messaggio [la sovrana] ha riconosciuto che non potrà vivere per sempre e ha guardato al futuro. Pensando a suo padre, Giorgio VI, deve aver riflettuto sulla [figura] di sua madre e sull’importanza che ha avuto come consorte. E poi, naturalmente, pensando alla scomparsa del principe Filippo deve aver preso in considerazione i sacrifici e le difficoltà di essere un [principe] consorte”.

La regina Elisabetta non ha rinunciato a omaggiare il marito anche con i gioielli, come d’abitudine. Al ricevimento per il Giubileo di Platino ha indossato le “Nizam of Hyderabad Rose Brooches”, due spille a forma di rosa che il Nizam di Hyderabad le regalò per le sue nozze. In realtà il Nizam donò a Elisabetta II una collana e una tiara di Cartier. Fu la sovrana, successivamente, a far smontare il diadema per ricavarne tre spille: una grande, che va indossata da sola e le due più piccole scelte per il ricevimento. La collana è ancora intatta e ha ornato il collo di Kate Middleton nel 2014 e nel 2019. Al banchetto Sua Maestà ha sfoggiato anche i tre fili di perle che le donò suo nonno, Giorgio V e che lei mise per l’incoronazione del padre, Giorgio VI, nel 1937. Il bastone, le spille e le perle sono i simboli di un mondo perduto, ma ancora vivido nel ricordo della regina Elisabetta.