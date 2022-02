"L'avete fatto per i fotografi": il ritorno della Regina

Non vedevamo la regina Elisabetta in pubblico, a un evento, da diverse settimane. Lo scorso ottobre Sua Maestà entrò nell’Abbazia di Westminster, per il centenario della Royal British Legion, appoggiandosi a un bastone. Il 20 ottobre 2021 venne ricoverata per accertamenti e tornò ai suoi doveri solo il 17 novembre, per un incontro con il generale Nick Carter al Castello di Windsor, dove registrò anche il suo discorso di Natale, mandato in onda il 25 dicembre scorso. A più di un mese di distanza la sovrana è finalmente tornata a farsi vedere in pubblico per un ricevimento in onore del suo Giubileo di Platino.

La sovrana “effervescente”

Sua Maestà è stata una padrona di casa allegra, sorridente, spontanea, “effervescente” , come ha commentato Yvonne Browne, vice presidente del Woman Institute di Sandringham. Per il suo primo impegno pubblico dell’anno, il banchetto per i 70 anni di regno tenutosi a Sandringham il 5 febbraio 2022, la sovrana ha scelto un abito azzurro cielo di Angela Kelly, impreziosito da un ricamo floreale bianco all’altezza della vita. Pochi, ma meravigliosi, i gioielli, come è nello stile di Sua Maestà: tre fili di perle al collo abbinati agli orecchini, anch’essi di perle (molto amate anche dalla Regina Madre, che ha trasmesso questa passione a Elisabetta II) e due spille di diamanti a forma di rose, le "Nizam of Hyderabad Rose Brooches", (facevano parte del regalo che il Nizam di Hyderabad fece a Elisabettaper il suo matrimonio, nel 1947).

Immancabile la handbag nera al braccio sinistro. La Regina aveva con sé, ancora una volta, il bastone. Al ricevimento erano presenti membri della comunità locale e del già citato Women’s Institute di Sandringham, di cui la sovrana è presidente dal 2003, benché ne sia membro da molto più tempo, dal 1943 per la precisione. Tra gli ospiti c’era anche un personaggio d’eccezione, Angela Wood che, all’epoca dell’incoronazione della monarca, il 2 giugno 1953, era assistente cuoca e contribuì alla realizzazione della “Coronation Chicken”, la ricetta a base di pollo servita al banchetto reale di 69 anni fa.

Le sorprese per la regina Elisabetta non sono finite qui. Il sindaco di King’s Lynn, Harry Humphrey, ha mostrato a Sua Maestà un mosaico creato dagli alunni delle scuole di tutto il West Norfolk. Non poteva mancare la torta, decorata con l’emblema della corona. Sua Maestà ha scherzato sul fatto che il dolce fosse girato verso i fotografi, in modo che potessero immortalarlo ma, di conseguenza, sia la decorazione della corona che le scritte sui bordi risultassero capovolte per lei. Sorridendo, Elisabetta II ha detto: “Non importa…Penso che riuscirei a leggerlo alla rovescia” . La regina Elisabetta ha anche ricevuto un bouquet composto con alcuni dei fiori che scelse per il giorno della sua incoronazione come, per esempio, il giglio. Dopo il ricevimento la monarca ha ascoltato il concerto della Hunstanton Concert Band.

Una Regina in forma

Le fotografie e il filmato pubblicati sui social ci mostrano una Regina in piena forma, che quasi non dimostra nemmeno i suoi 95 anni. I tabloid avevano annunciato la possibilità che Sua Maestà si presentasse in pubblico per l’Accession Day, ovvero l’anniversario del 6 febbraio 1952, quando re Giorgio VI morì, lasciandole in eredità il trono d’Inghilterra. Di solito la Regina festeggia questo giorno in privato, a Sandringham, ma il Giubileo di Platino è un momento troppo importante per la monarchia e deve essere condiviso con tutto il regno.

Elisabetta II è il simbolo della regalità, della tradizione, della continuità della Corona. La sua presenza al banchetto ha cancellato in un attimo le figure controverse del principe Andrea e dei Sussex, rinsaldando il legame tra Sua Maestà e i sudditi. È incredibile, poi, la vitalità di questa sovrana che sa affrontare con determinazione i drammi famigliari, senza lasciarsene travolgere. Un carattere di ferro che le ha consentito di salvare il trono in più di un’occasione, traghettandolo verso il futuro.