Harry e Meghan sono partiti da Londra prima della fine del Giubileo?

Quando la regina Elisabetta, Carlo Camilla, William, Kate e i loro bambini si sono affacciati dal balcone di Buckingham Palace, alle 18 circa (ora italiana), Harry e Meghan erano già sull’aereo che li avrebbe riportati in California. Almeno stando alle indiscrezioni del Daily Mail e il Sun. Tutte le aspettative di riconciliazione familiare che tabloid ed esperti avevano riposto in questo viaggio dei Sussex in Gran Bretagna sarebbero miseramente crollate di fronte alla realtà.

Harry e Meghan in California

Il soggiorno di Harry e Meghan in Gran Bretagna è stato molto breve. La coppia, dicono i giornali, sarebbe arrivata a Londra solo lo scorso mercoledì 1° giugno, un giorno prima dell’inizio del Giubileo di Platino che ha festeggiato i 70 anni di regno della regina Elisabetta. I duchi si sono mostrati solo venerdì 3 giugno, al National Service of Thanksgiving in onore di Sua Maestà che si è tenuto nella Cattedrale di St. Paul. Poi sarebbero stati avvistati all’aeroporto di Farnborough, dove avrebbero ripreso l’aereo che li ha riportati negli Stati Uniti alle 13.30 del 5 giugno scorso, un’ora prima che iniziasse la parata finale del Giubileo. Una toccata e fuga, dunque, durante la quale i Sussex avrebbero alloggiato a Frogmore Cottage, la loro casa quando erano ancora al servizio di Sua Maestà. A tal proposito una fonte ha riferito al Sun: "Non c'è stato alcun clamore. Semplicemente se ne sono andati. Non sono rimasti per il Platinum Jubilee Pageant".

I timori che Harry e Meghan, con la loro sola presenza, potessero oscurare le celebrazioni dedicate alla Regina, mettendo in imbarazzo la royal family, sono risultati infondati. I due hanno mantenuto un basso profilo, come promesso alla sovrana. Secondo il Sun avrebbero festeggiato il primo compleanno di Lilibet Diana a Frogmore Cottage, il 4 giugno 2022, con una festa informale di cui sappiamo molto poco: "...C'era tutto ciò che ci si aspetta da una festa di compleanno per bambini. Non c'è stato alcun intrattenimento formale" , ha rivelato una fonte al tabloid. "L'idea era che fosse [una festa] in stile casual, molto rilassata, con persone libere di andare e venire come volevano...è stata una bella opportunità per far incontrare Lilibet agli altri bambini reali per la prima volta". Lilibet Diana e Sua Maestà, invece, si sarebbero incontrate al termine del Trooping The Colour, durante un pranzo informale con Harry e Meghan.

Durante la messa del 3 giugno scorso, poi, molti si aspettavano degli sguardi, magari qualche breve parola scambiata tra i Sussex e i Cambridge. Gli obiettivi dei fotografi erano pronti a catturare qualunque espressione di disappunto o, al contrario, di benevolenza. Invece non è accaduto nulla. William e Kate sono arrivati a St. Paul diversi minuti dopo i Sussex e le coppie erano sedute lontane. Non ci sarebbe stato neppure un incontro privato tra fratelli, come anticipato da una fonte di Palazzo a Page Six: “Al momento è improbabile che William e Harry si incontrino separatamente durante le celebrazioni per il Giubileo. Di sicuro per il momento non c’è niente in agenda”. William e Kate non hanno partecipato neanche al presunto party di compleanno di Lilibet Diana, poiché impegnati in un mini tour in Galles.

Nemmeno sul balcone di Buckingham Palace

Harry e Meghan non erano neanche sul balcone di Buckingham Palace, lo scorso 2 giugno, per il Trooping the Colour. Ce lo aspettavamo, data la nota ufficiale diramata da Palazzo: “In seguito a una lunga riflessione la Regina ha deciso che la tradizionale apparizione sul balcone per il Trooping The Colour di giovedì 2 giugno sarà quest’anno limitata a Sua Maestà e ai membri della famiglia reale con incarichi pubblici ufficiali in nome della Regina”. Tuttavia Omid Scobie, autore della biografia dei Sussex, “Finding Freedom”, aveva puntualizzato: “Come spesso accade in casi simili, la realtà è molto meno complicata [di quanto si pensi] quando senti che il principe Harry aveva già parlato con sua nonna riguardo alla possibilità di non partecipare al Trooping The Colour prima dell’annuncio…”.

Quindi, secondo il giornalista, sarebbero stati Harry e Meghan, durante l’incontro privato del 13 aprile scorso, a chiedere di non essere presenti sul balcone del Palazzo nella fase finale del Trooping The Colour. “Entrambe le parti", aveva detto Scobie, sarebbero giunte alla conclusione “che fosse più appropriato per i Sussex non comparire sul balcone”. Però il giornalista aveva anche ipotizzato che i Sussex potessero ricomparire accanto alla famiglia il 5 giugno, alla fine del Platinum Jubilee Pageant: “C’è la possibilità di una sorpresa alla fine del Giubileo, alla processione pubblica del 5 giugno. Si dice che la Regina guarderà su uno schermo a Buckingham Palace e poi uscirà solo alla fine. Secondo alcune voci Harry e Meghan saranno con lei…ci sono state indicazioni dal Palazzo in questo senso”.

Così non è stato. I duchi di Sussex non hanno rubato la scena alla regina Elisabetta, ma la loro presenza piuttosto evanescente al Giubileo di Platino e la loro partenza anticipata sembrano suggerire che la tregua tra William e Harry e tra quest’ultimo e la royal family sia ancora molto lontana, mentre la monarca avrebbe attuato senza ripensamenti l’esclusione dei Sussex dalla famiglia.