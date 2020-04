Le "regole" di Kate Middleton per i figli in quarantena: più natura meno tv

Se c’è una cosa a cui Kate Middleton non sa rinunciare è la natura. Cresciuta nelle campagne inglesi a Buckleburry, la futura regina d’Inghilterra ama la vita all’aria aperta e da sempre cerca di tramandare questa sua passione ai figli, George, Charlotte e il piccolo Louis. Anche a costo di diventare un po’ "rigida": in periodo di quarantena ha imposto qualche "regola" per avvicinarli ancora di più alla natura, e allontanarli da tv e tablet. Lo ha rivelato un articolo su Io donna.

" In questo periodo si concentreranno su arte e pittura, faranno cose non orientate a uno schermo" , ha dichiarato Katie Nicholl, esperta della Royal Family inglese. I principini, al contrario, verranno incoraggiati a passare del tempo in giardino: potranno correre, giocare con l’altalena e soprattutto curare l’orto. Mamma Kate Middleton ha affidato a ciascuno di loro un pezzettino di terreno da coltivare, così da stimolare in loro l’amore per le piante e renderli anche più responsabili.

Back to nature

" Credo che trascorrere del tempo all’aperto quando siamo giovani, possa avere un ruolo nel porre le basi affinché i bambini diventino adulti felici e in buona salute" , aveva scritto Kate Middleton in una lettera, preparata in occasione della costruzione del loro giardino per il progetto "Back to nature Garden" all’interno del "RHS Chelsea Flower Show", un festival di giardinaggio di fama mondiale. Lo scopo era quello di incoraggiare i genitori a passare del tempo con i bambini all’aperto.

In quella occasione erano apparse sul profilo Instagram “Kensingtonroyal” le immagini dell’allegra famigliola immersa nel magnifico giardino, progettato con l’aiuto degli architetti paesaggisti Andree Davies e Adam White e dei principini George, Charlotte e Louis che avevano raccolto foglie, muschio e ramoscelli.

Il più elettrizzato di tutti era apparso il piccolo Louis, che all’epoca aveva un anno appena compiuto. Scorrazzava qua e là, con passo incerto, soddisfatto del rametto che portava tra le mani. Ma questa passione per la natura fin dalla tenera età non dovrebbe affatto sorprendere ed è una cosa di famiglia.

Generazioni Green