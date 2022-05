Un relitto conteso e carico di tesori: arriva la vera storia di "La Fortuna"

Due appuntamenti da non perdere su Rai Uno che, sulla fine della fascia di garanzia, propone una nuova serie tv dal sapore internazionale che arriva in prima serata il 30 e il 31 maggio. Sei gli episodi prodotti de La Fortuna – questo il titolo della fiction – che sono in programmazione in Italia lunedì e martedì raggruppati in due episodi extralarge, per mostrare al pubblico una serie di grande spessore che "romanza" un fatto di cronaca realmente accaduto. Nata grazie a una sinergia tra la HBO (noto canale americano) e Movistar, La Fortuna ha debuttato negli States nel settembre del 2021, e rispetto ad altri Paesi, arriva in anteprima sui nostri schermi per una prima tv assoluta delle reti Rai. Una serie che promette scintille con un cast di grandi stelle, tra cui spicca anche l’iconico Stanley Tucci.

Adattamento a immagini de Il tesoro del cigno nero, graphic novel di Gulliermo Corral e Paco Roca, pubblicata qui in Italia da Tunè nel 2020, è a sua volta ispirata a un’incredibile storia vera. Scritta e diretta da Alejandro Amenabar, premio Oscar e fautore di The Other e Mare Dentro, la serie vede un cast di attori giovani e meno giovani. Oltre al già citato Stanley Tucci, spunta anche Ana Polvorosa e T’Nia Miller. La Fortuna racconta di un’azienda statunitense che si occupa di recuperare i tesori sommersi e dimenticati.

Annuncia la scoperta di un relitto, situato nel bel mezzo dello Stretto di Gibilterra, che conserva al suo interno un carico molto prezioso che è rimasto intatto nel tempo. La scoperta, in gergo viene chiamata per l’appunto "Cigno Nero", per la sua rarità. Tutto ciò mette in moto un duro e difficile contenzioso tra la Spagna (che rivendica la nazionalità del relitto) e l’Inghilterra che ammette di aver scoperto per prima i resti del vascello. Tutti sono interessanti al suo contenuto che è stato stimato in svariate migliaia di monete d’oro e d’argento.

Avventura, mistero e problemi legali per La Fortuna. Ambientata nel 2007, la vicenda rievoca la diatriba burocratica che ha interessato la nave Explorer che avrebbe conservato 17 tonnellate di monete d’oro. La fiction ricostruisce i fatti che sono realmente accaduti, come le trame e le insidie politiche che hanno spinto le due potenze a scontrarsi fin dentro le mura del Campidoglio e del Congresso degli Stati Uniti per decidere a chi spettasse la proprietà della nave e del tesoro. La serie come la graphic novel cambia i nomi e sposta in avanti la vicenda, ma la storia conserva tutto il suo fascino.