Renga canta per Ambra. E l'emozione lo tradisce...

Mentre sui siti di gossip impazza la notizia sulla presunta rottura tra Massimiliano Allegri e Ambra Angiolini, al concerto del primo maggio Francesco Renga era di nuovo al fianco di Ambra. Lei nel ruolo di conduttrice dell'evento musicale live, lui tra gli ospiti che si sono esibiti sul palco dell'Auditorium del Parco della Musica a Roma. E la gaffe - commessa dal cantante nel dedicare il brano alla sua ex - non è passata inosservata né ai telespettatori né ai numerosi fan che sperano, da sempre, in un ritorno di fiamma tra i due.

Al concertone Francesco Renga si è esibito con una delle sue canzoni più famose, "Il mio giorno più bello nel mondo". Un brano del 2014 che il cantautore ha scritto per l'ex compagna, Ambra Angiolini, quando i due ancora stavano insieme. Una relazione - durata undici anni e dalla quale sono nati due figli, Iolanda e Leonardo - che si è interrotta nel 2015, lanciando comunque i due in ottimi rapporti. E questo sintonia mai persa si è vista durante il concerto del primo maggio.

i miei giorni più belli nel mondo li ho vissuti con te

Mentre Renga stava cantando "", si è girato verso Ambra, posizionata al lato del palco, per dedicagli quelle parole a lei conosciute. Un gesto di affetto che però si è trasformato in una clamorosa, perché nel rivolgere lo sguardo verso la sua ex, Renga ha perso il filo, sbagliando i versi successivi. Il cantautore ha riso cercando di recuperare, ma alla fine ha dovuto camuffare la dimenticanza con un classico "nanana".