Ferragnez danno buca al ristorante. Il proprietario: "Cosa hanno fatto..."

" Non so cosa sia successo, forse si sono impauriti perché c'era troppa gente e sono tornati indietro, fatto sta che a cena non sono venuti ", così il titolare del ristorante Rio Bistrot di Riomaggiore - da noi raggiunto telefonicamente - ha raccontato il brutto episodio avvenuto la scorsa sera (venerdì 12 giugno) con protagonisti Chiara Ferragni e Fedez.

La coppia, che sta trascorrendo un weekend alle Cinque Terre, alloggiava in un piccolo hotel di Manarola e per la serata di venerdì ha organizzato una cena, con orario tardo, in un noto ristorante di Riomaggiore. La cena non è stata però organizzata direttamente dai Ferragnez ma - presumibilmente - dai titolari dell'hotel dove la coppia alloggiava. Il titolare del Bistrot, infatti, ha confermato di non aver parlato direttamente con Chiara Ferragni e Fedez, ma con una persona che, presumibilmente, gestisce l'hotel dove ha alloggiato la scorsa notte la coppia.





Chiara Ferragni e Fedez sarebbero arrivati da Manarola a Riomaggiore via mare, a bordo di una barca per un trasferimento più suggestivo, ma vista la ressa di ragazzini ad attenderli, hanno deciso di fare dietro front, preferendo tornare all'albergo. Lo stesso ristoratore si è mosso per allontanare i curiosi e permettere ai Ferragnez di aver un po' di privacy per trascorrere la serata in modo tranquillo: " Ho chiesto a questi bambini di andare via e dopo cinque minuti non c'era più nessuno, c'era il personale ma lui non è più tornato. Io non so perché ".