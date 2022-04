Il retroscena su Elodie e Marracash: "Beccato a casa sua"

Sono solo amici o si stanno nuovamente frequentando? È la domanda che i fan della coppia Elodie - Marracash si stanno facendo da giorni. Cioè da quando il settimanale Chi ha pubblicato alcuni scatti, che mostrano il rapper e produttore musicale entrare nel palazzo dove vive l'ex cantante di Amici.

Le voci di un presunto riavvicinamento tra i due artisti erano iniziate a circolare negli ambienti milanesi a metà aprile. A lanciare l'indiscrezione era stata la rivista Oggi, che aveva buttato là un sibillino: " Frequentazione intensificata ". Ad avvalorare il gossip però non c'erano né foto né conferme da parte di persone vicine alle coppia. Ora, a distanza di pochi giorni, il magazine Chi ha pubblicato le foto di una visita di Marracash a casa di Elodie di Patrizi.

Negli scatti pubblicati dal settimanale diretto da Alfonso Signorini, il rapper si copre la testa con il cappuccio della felpa e indossa occhiali scuri nel tentativo - pare - di non farsi riconoscere dai paparazzi appostati fuori dal palazzo di Elodie. Invece i fotografi hanno documentato l'ingresso di Marracash nell'appartamento dell'ex fidanzata, dove si è trattenuto per un po' e dal quale sono uscite, ore dopo, solo Elodie e alcune amiche. Negli scatti la cantante appare felice e sorridente e con un nuovo look con treccine lunghissime.