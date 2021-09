"Ricordi quando…": Corona provoca ancora Fedez e Ferragni

Da qualche settimana, Fabrizio Corona ha messo nel suo mirino Chiara Ferragni e suo marito Fedez. Le provocazioni dell'ex re dei paparazzi sono sempre più frequenti nei confronti della coppia. In particolare, Corona lancia messaggi molto espliciti all'influencer, come se ne fosse attratto. Solo pochi giorni fa aveva espresso il desiderio di avere un incontro sessuale con lei e nelle ultime ore ha preso spunto da un post condiviso da Chiara Ferragni per tornare in qualche modo sull'argomento e lanciare altre provocazioni al rapper, che nonostante le continue punzecchiature finora ha preferito non replicare per non alimentare il dibattito social.

" La tigre di City Life. Una bellissima virata editoriale, una bellissima posa... Un passo avanti... Forse usciamo dal mood 'pappa e biberon'... Questo ci piace ", ha scritto Corona riprendendo una delle recenti foto condivise da Chiara Ferragni. È uno scatto del 2017, che la vede protagonista insieme a Fedez di una posa particolarmente seducente. Ma l'ex re dei paparazzi continua: " Poi ti guardi intorno e pensi che di figli non ne hai due, bensì tre. Quindi ti rimetti in gioco e cerchi il maschio alfa... Quello che ti fa sentire donna ". Ovvia la provocazione nei confronti di Fedez, considerato da Fabrizio Corona non come il marito della Ferragni ma come il suo terzo figlio, oltre a Leone e Vittoria, come a sottolinearne una presuna immaturità e inadeguatezza per stare al fianco dell'influencer.