Ricoverata la figlia di Chiara Ferragni: ecco come sta

Grande preoccupazione in casa Ferragnez per la piccola Vittoria Lucia Ferragni. La bambina, di appena 7 mesi, è stata ricoverata in ospedale. Ad annunciarlo è stato Fedez con una storia condivisa sui social. La figlia del rapper e di Chiara Ferragni da qualche giorno non stava bene, tanto che già venerdì Chiara Ferragni ha trascorso circa 10 ore al pronto soccorso, dove la bambina era stata visitata e reidratata. Sembrava che la piccola stesse meglio ma, evidentemente, stanotte c'è stato un peggioramento delle condizioni di salute di Vittoria, tale da spingere i genitori a recarsi al pronto soccorso.

" Purtroppo questa notte abbiamo dovuto portare nuovamente Vittoria al pronto soccorso. Dovrà stare qualche giorno in ospedale sotto osservazione. Si è presa un virus molto comune tra i bimbi. Nulla di grave, è stanca ma sta bene ", ha scritto Fedez, rassicurando i follower suoi e di sua moglie. Molti utenti si erano allarmati non vedendo nuove storie condivise da Chaira Ferragni, sempre molto attenta nel coinvolgere i milioni di seguaci nella vita della sua famiglia. Un messaggio simile, quasi in contemporanea a quello di Fedez, è stato condiviso anche dall'influencer, che ha spiegato che Vittoria è stata contagiata dal fratellino Leone.

Il primogenito dei Ferragnez, infatti, è stato il primo a mostrare sintomi influenzali con qualche linea di febbre. Il piccolo, però, pare aver reagito meglio della sorellina, che è dovuta ricorrere alle cure ospedaliere. " Mandatele le vostre good vibes per una guarigione veloce ", ha scritto Chiara Ferragni nel suo messaggio. Immediata la valanga di commenti arrivati sotto ai post dell'influencer e di Fedez, che ora si trova a casa insieme a Leone mentre sua moglie è ricoverata insieme alla bambina.

Sono state tante le polemiche nei giorni scorsi, quando Chiara Ferragni ha condiviso sul suo profilo Instagram alcune foto e video della piccola Vittoria in ospedale. La bambina stava evidentemente male in quelle immagini, alcune delle quali con la flebo inserita, e alcuni follower si sono chiesti se fosse il caso di pubblicare e condividere anche momenti così privati di una bambina che, vista la famiglia in cui è nata, è già molto esposta mediaticamente. A differenza di quanto avviene di solito, Chiara Ferragni stavolta ha deciso di cancellare il post con le foto di Vittoria e non ha al momento fornito una spiegazione. Intanto i fan, più che giustificazioni per questo, attendono notizie sulla salute dell'ultima nata in casa Ferragnez.