Ricovero d'urgenza per George Clooney: "Ha perso 13 Kg in pochi giorni"

George Clooney si è lasciato alle spalle una parentesi non positiva della sua vita, a causa di un ricovero d'urgenza per una pancreatite. È stato lo stesso attore a raccontare quanto sta accadendo, segno che nonostante tutto le sue condizioni di salute ora sono decisamente migliorate. Ha rilasciato un'intervista a The Mirror in cui ha spiegato che la malattia è legata a un dimagrimento eccessivo e troppo rapido, dovuto a esigenze di copione per il nuovo film, The Midnight sky, uscito pochi giorni fa nelle sale USA.

" Forse ho provato a perdere peso troppo velocemente e non mi sono preso abbastanza cura di me stesso. Ci sono volute alcune settimane per migliorare, e come regista non è stato facile perché ci vuole energia. Eravamo su questo ghiacciaio in Finlandia, il che ha reso il lavoro molto più difficile. Ma sicuramente ha aiutato con il personaggio ", ha detto l'attore a The Mirror. Tutto è accaduto a pochi gironi dall'inizio delle riprese, quando George Clooney ha accusato fortissimi dolori all'addome. Dal set è iniziata una corsa al pronto soccorso, dove i medici hanno ritenuto opportuno ricoverarlo per tenere sotto controllo la situazione. A seguito del ricovero, l'attore è stato costretto a rispettare anche un lungo periodo di convalescenza per smaltire gli effetti di un episodio acuto così importante. Pare che per interpretare il protagonista del film, George Clooney abbia seguito una dieta che gli ha fatto perdere 13 Kg in pochissimi giorni.